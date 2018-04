V Berlinu preprečili teroristični napad

B. K.

Berlin - Münstrski napadalec Jens R., ki je v soboto s kombijem ubil dve osebi in jih ranil okrog dvajset, preden si je sodil sam, je vse bolj videti problematični posameznik, zato pa je po informacijah časopisa Die Welt berlinska policija preprečila islamistični napad na današnji berlinski polmaraton.

Posebne policijske enote so zajele štiri ljudi, med njimi glavnega osumljenca, ki je nameraval z noži ubijati gledalce in udeležence polmaratona, poroča nemški časopis.

Šlo naj bi za pristaša ubitega tunizijskega islamista Anisa Amrija, ki je konec leta 2016 z ugrabljenim tovornjakom ubil dvanajst ljudi na berlinski božični tržnici. Rekordnih 32 tisoč udeležencev polmaratona in gledalci, ki so jih v lepem vremenu množično bodrili ob trasi od Kudamma do Alexanderplatza, niso bili v nevarnosti, zatrjujejo pri policiji, saj je policija nadzorovala vsak korak osumljencev.