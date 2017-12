V napadu koalicije pod vodstvom Savdske Arabije na tržnico v Jemnu ubitih 15 ljudi

Taiz, 275 kilometrov južno od prestolnice Sana, je v središču krvavih spopadov med uporniškimi Hutiji in silami, ki jih podpira Savdska Arabija.

V. V., STA

Letala koalicije pod vodstvom Savdske Arabije so danes bombardirala tržnico v provinci Taiz na jugozahodu Jemna, pri čemer je bilo po navedbah jemenskih oblasti ubitih 15 ljudi, 59 jih je bilo ranjenih. Med žrtvami so civilisti in pripadniki uporniških Hutijev, poroča STA, ki se sklicuje na tuje tiskovne agencije.

Jemen je prizorišče spopadov med vladnimi silami predsednika Abedraba Mansurja Hadija, ki jih podpirajo sile arabske koalicije pod vodstvom Savdske Arabije, in uporniškimi Hutiji, ki so leta 2014 zavzeli Sano. Konflikt se je še dodatno razvnel marca 2015, ko so Hutiji napredovali proti mestu Aden, zaradi česar je koalicija proti njim sprožila vojaško operacijo.

V zadnjih dveh letih je bilo v konfliktu po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije ubitih več kot 8750 ljudi, več deset tisoč jih je bilo ranjenih. V Jemnu je zaradi konflikta tudi huda humanitarna kriza. Od konca aprila je v državi za kolero umrlo več kot 2000 ljudi.