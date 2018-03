V samomorilskem napadu v Kabulu ubitih 29 ljudi

Be. B., STA

Kabul – V afganistanski prestolnici Kabul je bilo v samomorilskem napadu ob začetku šiitskega novega leta ubitih najmanj 29 ljudi, 52 jih je bilo ranjenih, je danes sporočilo afganistansko ministrstvo za zdravje. Predvidevajo, da bi se utegnilo število smrtnih žrtev, med katerimi so tudi otroci in ženske, še povečati, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Samomorilski napadalec se je razstrelil v četrti Kart e Šahi na zahodu Kabula. V bližini je šiitska mošeja, v kateri vsako leto potekajo slovesnosti ob začetku novega leta. Islamisti v novoletnih slovesnostih vidijo poganstvo.

Po mnenju afganistanskega notranjega ministrstva je bil samomorilski napadalec očitno na poti do mošeje, a so ga najverjetneje zaustavili strogi varnostni ukrepi, ki so jih uvedli ob začetku novoletnega slavja, zato se je razstrelil pred večjo bolnišnico Alibad v omenjeni četrti. Med žrtvami prevladujejo mimoidoči, ki so bili na poti v mošejo.

Odgovornost za napad je že prevzela skrajna skupina Islamska država, ki je v zadnjih mesecih v Afganistanu izvedla že več napadov na šiitske mošeje. Talibani so uro po napadu na twitterju sporočili, da za napad niso odgovorni.

V Afganistanu 20. marca praznujejo nauruz, začetek šiitskega novega leta. Med številnimi Afganistanci velja za zelo priljubljen družinski praznik, ko se med seboj obiskujejo, pripravljajo piknike ter se odpravijo v mošeje k molitvi.