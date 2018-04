V soboto začetek preiskave v Siriji

Strokovnjaki iz Organizacije za prepoved kemičnega orožja so na poti v Doumo, da ugotovijo, ali je bilo uporabljeno kemično orožje.

Be. B., STA

Haag - Strokovnjaki Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) so na poti v Sirijo in bodo v soboto začeli preiskovati, kaj se je minuli konec tedna dogajalo v sirskem mestu Douma, kjer naj bi bilo uporabljeno kemično orožje, so danes sporočili iz organizacije.

OPCW bo v Doumo poslala dve skupini. V Sirijo naj bi strokovnjaki organizacije prišli v petek, v soboto pa naj bi začeli preiskavo na terenu, da bi ugotovili dejansko stanje, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila tiskovna predstavnica OPCW.

Prihod dveh skupin OPCW je potrdil tudi sirski veleposlanik pri Združenih narodih Bašar Džafari. Obljubil je tudi, da bodo strokovnjakom omogočili dostop do Doume, »da bi lahko preverili, ali so bile uporabljene kemične substance«.

V Doumi, še zadnji trdnjavi sirskih upornikov, ki je medtem že padla, naj bi bilo minuli konec tedna uporabljeno kemično orožje. Foto: Bassam Khabieh/Reuters

Napad je sprožil ostre obsodbe po svetu in napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da se bo odzval z raketiranjem položajev sirske vojske, ki naj bi bila za napad v Doumi odgovorna.

Na drugi strani režim Bašarja al Asada odgovornost za ta napad zavrača, hrbet pa mu krije tudi Moskva, ki opozarja Belo hišo, da bo vsak ameriški napad naletel na oster odgovor.

Ugotovitvena misija OPCW v Doumi bo sicer prva pot strokovnjakov te organizacije iz Damaska po letu 2014, ko je bil njihov konvoj napaden v zasedi. Sicer je bila pri tem le ena oseba ranjena, dva sodelavca organizacije pa so napadalci za krajši čas zajeli, a je to močno pretreslo sodelavce OPCW v Siriji, ki so večinoma znanstveniki.

Varnost strokovnjakom OPCW je obljubila tudi Rusija, še poroča AFP.