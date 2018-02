Varnostni svet ZN sprejel resolucijo o 30-dnevni prekinitvi ognja v Siriji

STA

New York – Varnostni svet Združeni narodov je danes soglasno sprejel resolucijo o 30-dnevni prekinitvi ognja v Siriji, da bi omogočili dostavo humanitarne pomoči in evakuacijo bolnikov in ranjenih. Kljub pomislekom Rusije, zaveznice režima v Damasku in stalne članice VS ZN, so uspeli uskladiti besedilo resolucije, ki sta jo pripravili Kuvajt in Švedska.

V resoluciji VS ZN zahteva prekinitev ognja »brez odlašanja« po vsej Siriji, da bi omogočili »varno, nemoteno in stalno« dostavo pomoči ter evakuacijo bolnih in ranjenih.

Zaradi zadržkov Moskve, stalne članice VS ZN s pravico veta, so glasovanje od četrtka večkrat prestavili in usklajevali besedilo. Da bi dobile podporo Moskve, so iz predloga resolucije umaknili določilo, da se bo prekinitev ognja začela 72 ur po sprejemu resolucije. Sedaj tako določa začetek prekinitve ognja brez odlašanja. Izločili so tudi navedbo o takojšnji dostavi pomoči in evakuaciji.

Diplomati so prepričani, da zaradi tega ne bodo omogočili preložitve prekinitve ognja. Članice VS ZN so med pogajanji dale tudi jasno vedeti, da mora kmalu priti do prekinitve ognja. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres naj bi čez 15 dni VS ZN poročal o prekinitvi ognja.