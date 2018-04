Vroč dan na meji med Gazo in Izraelom

V. V., STA

Na meji med Izraelom in Gazo so danes izbruhnili novi množični protesti, v katerih je bilo ranjenih 363 Palestincev, med njimi deset članov zdravstvenega osebja, poroča STA. Nekateri naj bi imeli strelne rane, drugi naj bi utrpeli poškodbe zaradi solzivca. Protestniki so zažigali izraelske zastave, ob tem pa so plapolale palestinske.

Foto: Reuters

Po navedbah izraelske vojske je približno deset tisoč protestnikov na petih mestih poškodovalo ograjo in poskušalo nasilno prečkati mejo. Prav tako naj bi protestniki proti meji metali eksplozivna sredstva. »Naloga vojakov je, da razbijejo demonstracije in streljajo v skladu z navodili,« je dejal tiskovni predstavnik izraelske vojske

Ob tem je dodal, da je ljudi na mejo napotil v Gazi vladajoči Hamas. Njegove milice naj bi nato poskušale nasilno prečkati mejo. »Želimo si, da bi bilo število žrtev čim nižje, vendar ne smemo dopustiti, da bi horda vandalov prečkala mejo v Izrael,« je dejal.

Foto: Reuters

Konec marca so na meji med Izraelom in Gazo izbruhnili protesti, v katerih je umrlo najmanj 34 Palestincev, več kot tisoč je ranjenih. V izraelski vojski sicer ocenjujejo, da gre pri večini smrtnih žrtev za »teroriste«. Med drugim so sicer za terorista označili tudi preminulega novinarja, čigar smrt je sprožila svetovno ogorčenje.

Izrael tudi zavrača očitke, da je zoper palestinske protestnike uporabil prekomerno silo. Kot so sporočili, njihovi vojaki streljalo le na tiste Palestince, ki poskušajo poškodovati ograjo na meji ali ogrožajo njihove vojake. Prav tako zatrjujejo, da vojaki streljajo zgolj v noge.

Foto: Reuters

Množični protesti naj bi potekali vsak petek v obdobju šestih tednov. Palestinci z njimi zahtevajo vrnitev palestinskih beguncev v svoje domove, ki si jih je prilastil Izrael. V prvih dveh petkovih protestih je protestiralo več deset tisoč Palestincev.

Izrael v Gazi vladajoči Hamas obtožuje izkoriščanja protestov kot krinko za izvajanje nasilja. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres in EU sta že pozvali k neodvisni preiskavi dogajanj.