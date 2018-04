VS ZN na neformalnem srečanju na Švedskem o Siriji

Guterres je ob prihodu izpostavil, da so še vedno soočeni z resno razdeljenostjo glede Sirije.

V. V., STA

Stockholm - Varnostni svet Združenih narodov se je danes sešel na neformalnem delovnem srečanju na jugu Švedske v kraju Backakra v poskusu preseganja razlik glede končanja sedemletne vojne v Siriji, poroča STA.



Tovrstno letno neformalno srečanje veleposlanikov 15 članic VS ZN sicer običajno poteka v palači na Long Islandu. Tokrat pa jih je nestalna članica sveta Švedska skupaj z generalnim sekretarjem ZN Antoniom Guterresom povabila v pred kratkim obnovljeno poletno rezidenco nekdanjega, sedaj že pokojnega generalnega sekretarja ZN Daga Hammarskjolda, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Posebni odposlanec ZN za Sirijo Staffan de Mistura naj bi se srečanju pridružil v nedeljo.

Guterres je ob prihodu izpostavil, da so še vedno soočeni z resno razdeljenostjo glede Sirije. Izpostavil je, da morajo najti pot glede kršitev mednarodnega prava, ki ga predstavlja uporaba kemičnega orožja.

Na srečanju govorijo tudi o načinih za krepitev in večjo učinkovitost mirovnih misij ZN, je sporočila švedska vlada.

VS ZN se je brez uspeha že šestkrat sestal po domnevnem napadu s kemičnim orožjem v sirski Duomi 7. aprila, a zaradi razhajanj med stalnimi članicami ni uspel doseči dogovora o ukrepanju. Rusija - ključna zaveznica režima v Damasku - zanika, da bi Sirija uporabila kemično orožje v napadu. ZDA, Francija in Velika Britanija pa Rusijo obtožujejo, da svoje stalno članstvo s pravico veta v VS ZN izkorišča za zaščito sirskega predsednika Bašarja al Asada.

Na dvodnevnem neformalnem srečanju na Švedskem ni pričakovati prebojev, nudi pa priložnost za izmenjavo mnenj v nekoliko bolj neformalnem okolju daleč od New Yorka.