Vse bliže odkritemu spopadu med Izraelom in Iranom

D. S.

Vzhodna Guta in »enklava« Duma, kjer je sirski režim še vedno nedokazano uporabil kemično orožje, sta padli. Več kot sto manevrirnih raket, ki jih je Donald Trump skupaj z Britanci in Francozi »kaznovalno« izstrelil na domnevne sirske kemične obrate, pa ni imelo tako rekoč nobenega učinka.



Zahod, ki je s tem napadom v resnici zdravil predvsem svoje travme v brutalno krvavi sirski vojni, ta je spomladi tudi zaradi zahodnih držav vstopila že v osmo leto, je napadu družno aplavdiral. V resnici pa je bila maščevalna akcija, kot je v Spieglovi kolumni zapisal Jakob Augstein, povsem »napačna, zaman in zlagana«. Napačna zato, ker je mednarodno pravo dodatno oslabila, namesto da bi ga okrepila, zaman, ker ni niti za kanček spremenila razmer v Siriji, in zlagana, ker je Zahod z njo zgolj poskušal prikriti svojo nesposobnost in krivdo za dogajanje v povsem razsuti državi.



Opogumljeni Bašar al Asad



Čeprav je bil napad, pri katerem so Trumpovi generali skrbno pazili, da ne bi zadeli nobenega preveč občutljivega cilja, usmerjen predvsem proti sirskemu diktatorju Asadu, je že mogoče reči, da je kvečjemu okrepil njegov režim. To se po zmagi Asadove vojske v Vzhodni Guti, ki je bila nekoč oporišče protirežimskih upornikov pred vrati Damaska, že kaže tudi v okrepljenih poskusih režimskih sil, da bi si po novem podredile tudi severozahodno provinco Idlib ob meji s Turčijo, kamor se je iz Gute menda zateklo precej upornikov.