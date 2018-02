Vzhodna Guta še naprej prizorišče intenzivnih napadov

Evakuacija ranjenih in dostava humanitarne pomoči sta onemogočeni. Rusija predlaga zasedanje Varnostnega sveta ZN.

Četudi je slišati vse več pozivov k prekinitvi ognja iz humanitarnih razlogov, se danes nadaljuje intenzivno bombardiranje Vzhodne Gute, predmestja sirske prestolnice Damask in enega izmed zadnjih območji, ki ga še vedno nadzorujejo uporniki. »Bombe padajo kot dež« in »čakamo v vrsti za smrt« sta zgolj dve izjavi prebivalcev obleganih krajev, ki ju navajajo tuji mediji.

Četudi sirske oblasti vztrajno trdijo, da so napadi v Vzhodni Guti usmerjeni zoper »teroriste«, je v napadih na civilne objekte, med drugim bivališča, mošeje in bolnišnice, po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice danes umrlo več kot 20 ljudi, od nedelje pa več kot 300, od tega najmanj 60 otrok. Rusija, zaveznica sirskega predsednika Bašarja Al Asada, je danes odločno zanikala krivdo za smrtonosne napade.



Uničenje v kraju Hamurija, Vzhodna Guta. Foto: Abdulmonam Eassa/AFP

Boji se nadaljujejo tudi na severovzhodu Sirije, kjer Turčija stopnjuje napade na mesto Afrin potem, ko so se sirskim Kurdom, ki območje nadzorujejo, v boju proti Turkom včeraj pridružili vojaki sirske vojske. Od tam poročajo o šestih ranjenih osebah, štirje od njih so otroci.

Rusija za zasedanje Varnostnega sveta ZN

Rusija je predlagala, da bi Varnostni svet ZN zaradi nasilja v Vzhodni Guti zasedal v četrtek. Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija je po poročanju AFP pojasnil, da bi na odprtem zasedanju lahko vse strani predstavile svojo vizijo in razumevanje razmer ter razpravljale o načinih, kako jih rešiti.

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je še pred tem pozval k takojšnji prekinitvi spopadov v Vzhodni Guti. Pri tem je podprl osnutek resolucije Varnostnega sveta, ki zahteva 30-dnevno prekinitev ognja v Siriji, da bi lahko izvedli potrebno dostavo humanitarne pomoči in evakuacijo ranjenih. Švedska in Kuvajt sta predlog predstavila že 9. februarja, vendar so pogajanja o začasni prekinitvi ognja zastala. Švedski veleposlanik pri ZN Olof Skoog je po poročanju STA izrazil prepričanje, da bodo o resoluciji glasovali v prihodnjih dneh, morda že v četrtek.

»Spopadi bodo verjetno v prihodnjih dneh in tednih povzročili še več trpljenja in našim ekipam je treba dovoliti dostop do Vzhodne Gute, da lahko pomagamo ranjenim,« je dejala tudi vodja delegacije Mednarodnega odbora Rdečega križa v Siriji Marianne Gasser.