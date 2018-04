Be. B., STA

Damask - Sirska vojska je zvečer sporočila, da so Vzhodno Guto zapustili vsi pripadniki protitežimskih sil. »Območje Vzhodne Gute je popolnoma očiščeno terorizma,« je sporočil tiskovni predstavnik sirske vlade, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sirske sile so ofenzivo na Vzhodno Guto, enklavo, ki je bila od leta 2012 v rokah upornikov, začele 18. februarja.

Po podatkih sirskega observatorija za človekove pravice s sedežem v Londonu je bilo v bombardiranju enklave z glavnim mestom Duma v dveh mesecih ubitih najmanj 1700 civilistov.

Sirske sile so domnevno prejšnji teden Dumo, kjer so bili še zadnji uporniki, napadle s kemičnim orožjem, zaradi česar so ZDA, Velika Britanija in Francija minulo noč izvedle napad na cilje v Siriji.