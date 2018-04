Trump napovedal raketni napad na Sirijo

Be. B., STA

Ameriški predsednik Donald Trump je danes na twitterju opozoril Rusijo, naj se pripravi na to, da bodo ZDA izvedle raketni napad na Sirijo.

Cena nafte na svetovnih borzah se je po Trumpovem sporočilu podražila za skoraj dva odstotka. Ob tem pa je treba dodati, da se je zaradi povečane napetosti na bližnjem vzhodu dražila tudi že pretekle dni.

Sod nafte brent stane 71,5 dolarja, kar je največ po letu 2014. Torej vse od obdobja, ko je zaradi prevelikih količin črpanja in zalog prišlo do zloma cen nafte na svetovnih trgih.

Sirija je sicer za naftni trg nepomembna, vendar pa bi lahko povečanje napetosti povzročilo motnje z oskrbo nafte iz drugih držav na območju.

»Rusija napoveduje, da bo sestrelila vsako raketo, ki bo usmerjena na Sirijo. Pripravi se, Rusija, ker rakete bodo prišle, prijazne in nove in 'pametne'. Ne bi smela biti partner z živaljo, ki s plinom ubija lasten narod in pri tem uživa,« je zjutraj po ameriškem času tvitnil Trump.

Ameriški predsednik želi z vojaško akcijo v Siriji kaznovati sirskega predsednika Bašarja al Asada zaradi domnevnega napada s kemičnim orožjem na Dumo, zadnji kraj pod nadzorom upornikov v enklavi Vzhodna Guta pri Damasku.

Trump je v torek odpovedal načrtovano pot v Južno Ameriko, da bi se osredotočil na Sirijo. Svoje načrte za konec tedna je odpovedal tudi ameriški obrambni minister James Mattis.

WHO zahteva neoviran dostop do žrtev



Rusija je danes posvarila pred dejanji, ki bi lahko še bolj destabilizirala regijo. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je razmere označil za zelo napete.



Sirska vladna vojska v Dumi Foto: AFP Photo

Simptomi kakšnih 500 Sircev, ranjenih v sobotnem napadu v sirski Dumi, kažejo na uporabo kemičnega orožja, je danes v Ženevi sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), ki se sklicuje na podatke partnerskih organizacij v Siriji. Organizacija zato zahteva neomejen dostop do žrtev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po podatkih partnerskih organizacij WHO v Siriji je po napadu kakšnih 500 ranjenih razvilo simptome, značilne za izpostavljenost strupenim kemikalijam, kot so težave pri dihanju, motnje centralnega živčnega sistema in draženje sluznic.

»V napadu naj bi bili prizadeti tudi dve zdravstveni ustanovi,« še navaja WHO. »Nad temi strašnimi poročili in podobami iz Dume bi morali biti zgroženi,« je izpostavil predstavnik WHO Peter Salama. Dodal je, da organizacija zahteva takojšen neoviran dostop na območje, da bi zagotavljala pomoč prizadetim v napadu in preučila posledice napada za zdravje.



VS ZN brez odločitve o preiskavi napada v sirski Dumi

Varnostni svet Združenih narodov (VS ZN) v torek ni sprejel niti tretjega predloga resolucije o preiskavi nedavnega napada v sirski Doumi, v katerem je bilo po trditvah Zahoda uporabljeno kemično orožje. ZDA, Velika Britanija in Francija so dale veto na resolucijo o preiskavi pod vodstvom OPCW, ki jo je predlagala Rusija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred tem je najprej Rusija, zaveznica sirskega režima Bašarja al Asada, z vetom preprečila sprejetje ameriškega predloga resolucije, s katero bi uvedli mednarodno preiskavo dogodka, podoben ruski predlog resolucije prav tako ni dobil večinske podpore.

Drugi ruski predlog je predvideval napotitev misije Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) v Sirijo, ki bi preiskala navedbe o kemičnem napadu v Dumi, zadnji trdnjavi upornikov proti sirskemu režimu, ne bi pa ugotavljala krivcev zanjo.

Europolovo opozorilo o morebitnih zračnih napadih, ki ne pojasnjuje, od kod naj bi priletele rakete, velja za območje vzhodnega Sredozemlja in Nikozije, ki zajema Ciper in okoliške vode. Foto: AFP



Tretjo resolucijo je podprlo pet držav, štiri so bile proti, šest pa se jih je vzdržalo.

Po glasovanju o ameriški resoluciji je ameriška veleposlanica v ZN Nikki Haley dejala, da bi bila ta resolucija »goli minimum, ki ga VS ZN lahko stori kot odgovor na sobotni napad«.

A ruski veleposlanik Vasilij Nebenzia je dejal, da bo resolucija le izgovor ZDA za upravičevanje nadaljnjih dejanj v Siriji. »Veto bomo uporabili, da zaščitimo mednarodno pravo, mir in varnost in da zagotovimo, da v svoje avanture ne potegnete tudi varnostnega sveta,« je dejal.

Ameriški predsednik Donald Trump je opozoril, da bo za napad v Dumi »treba plačati visoko ceno« in napovedal skorajšnje sprejetje ukrepov.

Varnostni svet ZN v torek ni sprejel niti tretjega predloga resolucije o preiskavi nedavnega napada v sirski Dumi, v katerem je bilo po trditvah Zahoda uporabljeno kemično orožje. Foto: AFP

Nebenzia pozval k neukrepanju

Ruski veleposlanik Nebenzia je obtožil ZDA, da so »resolucijo podtaknile kot izgovor«, da bi lahko upravičile vojaško akcijo proti Siriji, in da so naredile »še en korak v smeri konfrontacije«.

Ameriško veleposlanico je kasneje neposredno pozval: »Še enkrat vas prosim, da se vzdržite načrtov, ki jih pripravljate za Sirijo.«

Haleyjeva pa je dejala, da se je »Rusija danes odločila za zaščito pošasti namesto življenj sirskega ljudstva«.

VS ZN je na koncu glasoval še o ruskem predlogu resolucije, ki bi prav tako uvedla preiskavo dogodka v Dumi. Vendar ruski predlog ni dobil zadostne podpore; podprlo ga je le šest držav, sedem jih je bilo proti.

Med ameriškim in ruskim predlogom je bila po besedah Halleyjeve pomembna razlika – Rusija naj bi imela vpliv na izbiro preiskovalcev in možnost ocene najdenih dokazov. »To ne bi bila neodvisna preiskava,« je poudarila

Za sprejetje resolucije v VS ZN je potrebnih najmanj devet glasov, nobena od petih stalnih članic (ZDA, Rusija, Kitajska, Velika Britanija in Francija) pa ne sme biti proti.