OPCW v opustošeni Doumi našla sledi klora

Damask - V soboto so v Damask že prispeli inšpektorji OPCW, ki že preiskujejo, ali je v opustošeni Doumi res prišlo do napada s kemičnim orožjem. Organizacija je prek Twitterja sporočila, da inšpektorji začenjajo delo, potem ko je potrdila, da jih napadi zahodnih zaveznic na cilje v Siriji ne bodo odvrnili od tega. Še vedno pa inšpektorji OPCW nimajo pristojnosti, da bi ugotavljali, kdo je napad izpeljal.



Po prvih podatkih nekaterih medijev je ekipa inšpektorjev OPCW v Doumi že našla sledi klora, ki sam po sebi ni smrtonosen, v kombinaciji z majhnimi količinami drugih elementov pa lahko deluje smrtonosno.



V VS ZN po ruskem nov predlog resolucije



Potem ko Rusija v soboto v VS ZN ni uspela s predlogom resolucije, ki bi obsodila napade ZDA, Francije in Velike Britanije v Siriji, so slednje predstavile svoj predlog resolucije o preiskavi domnevnega napada s kemičnim orožjem v sirski Doumi. O napadu zahodnih sil na sirske cilje bodo danes v Rijadu govorili tudi voditelji držav Arabske lige.

Stališča arabskih voditeljev glede zahodnih napadov v Siriji so različna. Savdska Arabija in Katar, ki sta sicer v hudem medsebojnem sporu, sta napade podprla in odgovornost pripisala sirskemu predsedniku Bašarju al Asadu, ki da stoji za napadom v Doumi.





V sirskem konfliktu je od marca 2011 doslej umrlo 340.000 ljudi, več milijonov Sircev pa je moralo zapustiti svoje domove. Foto: AFP

Medtem pa je Egipt, ki tako kot Savdska Arabija in Katar velja za ameriško zaveznico, izrazil veliko zaskrbljenost zaradi zahodnih napadov ter pozval k transparentni mednarodni preiskavi napada v Dumi. Libanon je zahodne napade odločno obsodil, Irak pa je posvaril, da predstavljajo nevarnost za regijo, saj bi lahko dali nov zagon skrajnežem.

ZDA, Francija in Velika Britanija so v soboto v Varnostnem svetu ZN predstavile nov predlog resolucije, s katerim bi uvedli neodvisno preiskavo domnevnega napada s kemičnim orožjem v Doumi. V skladu s predlogom bi Organizacijo za prepoved kemičnega orožja (OPCW) pooblastili, da v 30 dneh poroča, ali je Sirija odstranile vse svoje kemično orožje.

Zahod namreč obtožuje Sirijo, da ni izpolnila obveznosti iz sporazuma o odstranitvi kemičnega orožja, ki so ga leta 2013 sklenile ZDA in Rusija.

ZDA pripravljene na nov napad

Ameriški predsednikje opozoril sirske vladne oblasti, da so Združene države pripravljene in polno opremljene za nov napad v primeru uporabe kemičnega orožja.

Opozorilo je posledica nedavnega napada zavezniških sil - ZDA, Velike Britanije in Francije na tri sirska oporišča, kjer domnevno izdelujejo in hranijo smrtonosna kemična orožja, ki se je zgodil kot odgovor na domnevno uporabo kemičnega orožja v Doumi pred tednom dni.

Sirija še vedno zavrača vse očitke o uporabi kemičnega orožja in krivdo pripisuje uporniškim silam v državi.

Izredno zasedanje Varnostnega sveta



Na sedežu ZN v New Yorku se v sobot na zahtevo Rusije začelo izredno zasedanje Varnostnega sveta o ameriško-britansko-francoskem napadu na tri tarče v Siriji, ki ga izvajalci napada opredeljujejo kot potrebnega in upravičenega, Rusija pa kot kršitev mednarodnega prava. Slednja je zahtevala tudi obsodbo napada, a Varnostni svet resolucije o tem ni podprl. Za resolucijo so glasovale tri države (Rusija, Kitajska in Bolivija), štiri so se vzdržale, osem pa jih je bilo proti.

Francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian je zvečer po glasovanju v Varnostnem svetu dejal, da bo Francija že v ponedeljek sprožila pobudo za rešitev sirske krize, tako v ZN kot na ravni zunanjih ministrov EU, ki se bodo sestali v Luksemburgu.

In vojna v Siriji se nadaljuje ... je zdaj na vrsti Idlib?



Francoske oblasti še svarijo pred novo humanitarno krizo v sirskem uporniškem mestu Idlib, ki je lahko naslednja tača Asadove vojske. Idlib je naslednje največje mesto v rokah upornikov z 2 milijona prebivalci in mnogimi, ki so tja prebežali iz vojnih območij.



»Obstaja velika možnost nove humanitarne krize. Idlib bi morali vzeti v politični obzir, kjer bi se moralo na prvem mestu ukvarjati z razoroževanjem,« je še dodal Le Drian.