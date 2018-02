Združeni narodi pozivajo k humanitarnemu premirju v Siriji

Damask – Združeni narodi so pozvali k enomesečni humanitarni prekinitvi ognja po vsej Siriji, ki bi humanitarnim delavcem omogočila dostop in dostavo nujne pomoči do več sto tisoč civilistov. Kot so opozorili v ZN, se humanitarna kriza stopnjuje na več območjih države, humanitarni delavci pa do njih nimajo dostopa.

Opozorili so tudi, da vojna na nekaterih območjih Sirije neprekinjeno poteka že skoraj sedem let. Enomesečna prekinitev ognja naj bi z dostavo nujne pomoči ter evakuacijo kritično bolnih in ranjenih čim bolj zmanjšala trpljenje ljudi.

Režimske sile in uporniki so se lani dogovorili za vzpostavitev več varnih območij, kjer naj bi veljala prekinitev ognja, med njimi tudi v Vzhodni Guti blizu Damaska. Kljub temu je to pokrajino v zadnjih tednih pretreslo več smrtonosnih spopadov.