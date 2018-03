Razkošna parada ponosa v Sydneyu

B. F. Ž., STA

Sydney - Mavrične barve so danes preplavile Oxford Street v avstralskem Sydneyju, kjer je potekala 40. parada ponosa, ki jo imenujejo Mardi Gras. Same parade se je udeležilo okoli 12.500 ljudi, ogledalo pa si jo je po prvih ocenah organizatorjev še okoli 300 tisoč obiskovalcev.

Na čelu parade so bili geji, lezbijke in transspolne osebe iz ljudstev avstralskih domorodcev, ki jih je prišlo več kot sto. »Ta Mardi Gras odraža našo novo Avstralijo,« je povedal 49-letni aborigin.

Domorodcem je sledilo 250 udeležencev prve parade ponosa pred 40 leti, ki jo je policija nasilno zatrla. Na današnji paradi so jih pozdravili z glasnim aplavzom in vzkliki, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Med 12.500 udeleženci so bili tudi politiki, policisti in slavne osebnosti.

»Letos se oziramo nazaj v 40-letno zgodovino z zavedanjem, da temeljimo na toliko ljudeh, ki so bili pred nami,« je povedala izvršna direktorica festivala Terese Casu. Tako so se danes predstavili tudi kostumi iz preteklih 40 let parade.

Decembra lani so sicer v Avstraliji legalizirali poroke istospolnih parov. Spremembe, ki so jih Avstralci pred tem podprli tudi na glasovanju po pošti, so začele veljati v začetku januarja letos, tako da so se številni udeleženci današnje parade tudi že poročili, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Avstralski premier Malcolm Turnbull se je z ženo po ulici sprehodil že pred samo parado. »To je velika potrditev spoštovanja in ljubezni. (...) Glasovanje pomeni velik objem za istospolne pare,« je povedal. Na glasovanju je sicer istospolne poroke podprlo več kot 60 odstotkov Avstralcev.