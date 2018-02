Severna Koreja pripravila vojaško parado

T. L., STA

Severna Koreja je danes, dan pred odprtjem zimskih olimpijskih iger v Južni Koreji, v Pjongjangu pripravila veliko vojaško parado. Namenjena naj bi bila predvsem obeležitvi 70. obletnice vzpostavitve severnokorejske vojske, nekoliko pa tudi predstavitvi vojaške moči in zmogljivosti, piše STA.



Severnokorejska televizija parade sicer ni prenašala v živo, je pa režim objavil več fotografij, ki prikazujejo množice tako vojakov kot civilistov, ki gledajo parado.

Parada se je po navedbah južnokorejskih virov začela okoli 10.30 po lokalnem času (okoli 4.00 po srednjeevropskem). Na paradi naj bi sodelovalo okoli 13.000 vojakov in 150 vojaških vozil, zbranih pa naj bi bilo tudi okoli 50.000 gledalcev, je poročala južnokorejska tiskovna agencija Yonhap.

Severna Koreja sicer vojaško parado vsako leto prireja v aprilu, tokrat so jo priredili 8. februarja. Ta odločitev je predvsem v južnokorejskem tisku poskrbela za precej zaskrbljenosti, češ da gre za izkazovanje moči, kar bi lahko ogrozilo spravne pobude s sodelovanjem Severne Koreje na olimpijskih igrah v Pjongčangu, ki se uradno začenjajo jutri.

V Pjongjangu so se na tovrstne kritike odzvali, da gre za interno praznovanje, kritike v tisku pa da so vmešavanje v severnokorejske notranje zadeve. Zaradi tega so odpovedali tudi enega od skupnih kulturnih dogodkov.

Vendarle Severna Koreja v Južno pošilja svoje športnike, pa tudi visoko vladno delegacijo, v kateri bo sestra severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, Kim Jo Jung. Obiska odprtja olimpijskih iger naj ta delegacija sicer ne bi izkoristila za dvostranska srečanja z ameriško delegacijo, ki jo bo vodil ameriški podpredsednik Mike Pence.

»Nismo pripravljeni na srečanja z ZDA med našim obiskom v Južni Koreji,« je za severnokorejsko tiskovno agencijo KCNA povedal neimenovani visoki predstavnik severnokorejskega zunanjega ministrstva.

Pence je sicer v začetku tedna še dopuščal možnost, da bi prišlo do srečanja s Severnokorejci, v sredo pa je že začel govoriti drugače in dejal, da Washington pripravlja zelo ostre sankcije proti Pjongjangu. »Ne bomo dovolili, da bi severnokorejska propaganda ugrabila sporočilnost olimpijskih iger,« je po poročanju dpa dejal na postanku v Tokiu med potjo v Pjongčang.

Se bo pa s Kimovo sestro srečal južnokorejski predsednik Mun Džae In, so danes sporočili iz Munovega urada. Srečanje s severnokorejsko delegacijo bo potekalo v soboto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mun bo severnokorejsko delegacijo gostil na kosilu. V delegaciji bo poleg Kim Jo Jung tudi formalni predsednik države Kim Yong Nam; Kim Jong Un namreč ni predsednik, ampak vrhovni vodja Severne Koreje.

Čeprav je vloga severnokorejskega predsednika države predvsem protokolarne narave, pa bo to obisk najvišjega predstavnika režima v Južni Koreji doslej.

Medtem v Pjongčangu

Na olimpijske igre je prišlo 22 športnikov iz Severne Koreje, v 280-članski delegaciji pa so še navijačice, predstavniki nacionalnega olimpijskega komiteja, demonstratorji taekwondoja in novinarji. »Lepo je videti te ljudi, kako uživajo v druženju,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal namestnik ministra za šport Von Gil Vu, ki vodi delegacijo Severne Koreje.

Gre za rutinski sprejem, ki ga na olimpijskih igrah pripravijo za vse ekipe. A če ne drugega, nudijo takšni dogodki novinarjem priložnost za fotografiranje in pogovor s športniki in delegati sodelujočih držav.

Vendar je bil sprejem delegacije iz Severne Koreje vse prej kot rutinski. Vso pozornost, ki je ponavadi namenjena športnikom, je tokrat požela skupina navijačic, sestavljena iz mladih deklet, ki so z nastopom v olimpijski vasi poživile dogodek. Oblečene v bele škornje in rdeče uniforme so kljub skromnemu prostoru na dogodku izvedle koreografijo, ki je med drugim vključevala korakanje naokoli in igranje na inštrumente.

Severna Koreja je skupine več kot 200 navijačic pošiljala na mednarodna športna tekmovanja, ki jih je gostila Južna Koreja, že v preteklosti: leta 2002 na azijske igre v Busan, leta 2003 na poletno univerzijado v Daegu in leta 2005 na azijsko atletsko prvenstvo v Incheon. Ena izmed njih, Ri Sol Ju, ki je bila v skupini navijačic leta 2005, je pozneje postala žena severnokorejskega voditelja Kim Džong Una.

Severna in Južna Koreja sta se med drugim dogovorili, da bo na igrah v Pjongčangu nastopila združena ženska hokejska reprezentanca, na jutrišnji otvoritveni slovesnosti pa bodo njuni športniki vkorakali na stadion pod skupno zastavo.