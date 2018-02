Ameriški in ruski veleposlanik v vojni zaradi Ine

Ko gre za Ino, ameriški in ruski veleposlanik na Hrvaškem v hipu pozabita na ­diplomatski besednjak in lepo vedenje.

Zagreb – V začetku tedna je ­novoimenovani ameriški veleposlanik na Hrvaškem William­ ­Robert Kohorst na novinarsko vprašanje o morebitnem ruskem nakupu Ine dejal: »Rusi niso partnerji, ki bi jih radi videli v Ini. Menim, da so bili v minulih letih na tem področju moteča sila in da Hrvaška potrebuje bolj kakovostnega partnerja.«

Zanimanje za nakup Ine je pokazala ruska družba Rosneft, ki sodeluje z Exxon Mobilom na Sahalinu, območju, ki je strateško neprimerno pomembnejše od Hrvaške, o čemer bi lahko veliko več povedal Kohorstov nadrejeni Rex Tillerson, a to ameriškega veleposlanika na Hrvaškem očitno ne moti. Njegovo jasno sporočilo, ki je slišati kot svojevrstna grožnja, je dodobra vznemirilo ruskega veleposlanika Anvarja Azimova, ki je dejal, da je to »še en primer ameriške politike nepoštene konkurence, vmešavanja v notranje zadeve drugih držav in kršenja svobode tržnega ­gospodarstva«.

Azimova se hrvaška javnost spominja po nediplomatskem nastopu 10. februarja lani, ko je ovešen z medaljami v vojaški uniformi razglasil, da »ruske banke od danes naprej ne bodo financirale Agrokorja«. Od njegovih nastopov smo si zapomnili tudi tistega v zvezi z gradnjo terminala LNG na Krku, ko je javno vprašal: »Zakaj potrebujete dražji ameriški plin, če imate na voljo cenejšega ruskega?«