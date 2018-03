Avtoceste v Istri bodo preletavali droni

Ba. Pa., STA

Zagreb – Koncesionar mreže avtocest v hrvaški Istri, družba Bina Istra, je objavil, da bodo kmalu z droni nadzirali celoten promet na avtocestah, za katere skrbijo. Končuje se poskusna doba na enem izmed odsekov, rezultati pa so izjemno dobri. Načrtujejo, da bodo za nadzor več kot 140 kilometrov istrskega ipsilona potrebovali največ sedem dronov.

Celoten projekt Viva Drone Patrol so razvijali strokovnjaki Bina Istre, ki so prvi na svetu začeli nadzirati promet z droni, danes piše Jutarnji list. Bina Istra je lani v Parizu dobila prvo nagrado na mednarodnem razpisu za inovacije. Interes za projekt je menda pokazalo več svetovnih podjetij, ki upravljajo avtoceste ali železnice.

Poskusni dron uporabljajo za nadzor odseka med Ivoli in Cerovljem. Dron je opremljen s HD-kamero, ki lahko snema tudi ponoči in v megli. Iz Bina Istre so sporočili, da bodo nabavili tudi modele dronov, ki lahko nadzirajo promet v dežju.

Med poleti pošiljajo sliko z avtoceste v središče za nadzor prometa, zahvaljujoč dobri resoluciji posnetkov pa je mogoče videti tudi podrobnosti, kot so razpoke na cestiščih, živali ob cesti, zapuščene predmete in podobno. To omogoča hitrejše posredovanje cestnih služb Bina Istre.

V prihodnje bodo lahko s posnetki pomagali tudi policiji v primeru prekrškov voznikov, prometnih nesreč in poletne gneče.

V celoten sistem so vključene meteorološke postaje ob avtocesti in med poleti dronov je mogoče preveriti vse vremenske pogoje. Droni lahko ostanejo v zraku do 35 minut, njihova hitrost je 70 kilometrov na uro, letijo pa na višini med 20 in 40 metrov. Ne letijo neposredno nad avtocesto, temveč zunaj 25-metrskega pasu ob avtocesti, v katerem je prepovedan letalski promet. Da ne bi motili voznikov, so droni nevtralnih barv, ki so čim bolj podobne okolju, so dodali.

Kot so napovedali, bodo kmalu začeli izvajati nadzor prometa z dvema dronoma, za nadzor celotne avtoceste, ki je znana kot istrski ipsilon, pa jih bodo potrebovali šest ali sedem.