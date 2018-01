Bosanska raja od davčnega raja nima nič

Afera Dijana-Janša za ljudi z denarjem, ki bi ta denar radi skrili pred davkarijo, deluje kot nekakšen oglas za davčne ugodnosti Republike Srbske. Rok Snežič, slovenski doktor davčnih utaj, ki bo predvidoma marca zagovarjal doktorat z davčnega področja tudi v Banjaluki, se zdi kot živi oglas in mož z najboljšim vpogledom v davčni sistem BiH, zlasti njene srbske entitete Republike Srbske.

Pa je res tako? Ivana Korajlić, v Veliki Britaniji šolana mlada borka proti korupciji, ki dela za Transparency International, se v odgovor le nasmehne. »Mi za reklamo ne potrebujemo Snežiča, že zdavnaj je za reklamo poskrbelo naše politično vodstvo, ki že leta k nam privablja vlagatelje sumljivega slovesa,« pravi. Da se Snežiču Republika Srbska zdi nekakšen neoliberalni davčni raj, se sogovornica ne čudi, a ni vse tako, kot je videti na prvi pogled: »Država na ulicah dosledno trenira strogost.«

Nekdanji preiskovalni novinar in pesnik Mito Travar pa omenja davek na mrtve starše: »Dediči pokojnih staršev morajo plačati davek na dobiček, ki se izračuna iz razlike v ceni stanovanja v času, ko so ga kupili starši, in v času, ko so ga dedovali potomci.«

Vendarle pa stroga pravila ne veljajo za vse. »Pri nas te nihče ne vpraša, od kod ti denar,« pravi Ivana Korajlić. »Dokazovanja izvora denarja pri nas v zakonu še dolgo ne bo,« pojasnjuje sodelavka bosansko-hercegovske veje Trasparency International.