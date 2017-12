Boste silvestrovali v Srbiji? Previdno pred ošpicami

Beograd – V Srbiji so zabeležili prvo smrtno žrtev zaradi ošpic. Gre za 20-letnega moškega iz Beograda, ki je zaradi zapletov ob okužbi davi umrl na beograjski kliniki za infekcijske in tropske bolezni, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

V Srbiji so od začetka oktobra do danes zabeležili 654 primerov okužb z ošpicami.

Kot na svoji spletni strani poroča srbska radiotelevizija, je najmlajša oseba, ki je v Srbiji zbolela za ošpicami, stara dva meseca, najstarejša pa 60 let. Kar 91 odstotkov obolelih proti ošpicam ni bilo cepljenih oziroma so bili le delno cepljeni po rednem programu cepljenja.

Priporočljivo preveriti zaščito pred boleznijo

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje svetujejo ljudem, ki nameravajo potovati v države, kjer beležijo izbruhe ošpic, naj preverijo, ali so pred ošpicami zaščiteni. Če niso, naj se cepijo. Ošpice so med najnalezlivejšimi boleznimi, zboli kar devet od desetih ljudi, ki je v stiku z virusom in ni cepljen. Lahko povzročijo hude zaplete, tudi smrt.

Tatjana Frelih z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v današnji izjavi medijem pojasnila, da so pred ošpicami zaščiteni vsi tisti, ki so prejeli dva odmerka cepiva ali pa so ošpice že preboleli. Če ne vedo, ali so cepljeni oz. so preboleli bolezen, lahko to preverijo s testom na protitelesa proti ošpicam, ki ga lahko opravijo v nacionalnem laboratoriju, inštitutu za mikrobiologijo in tudi v zavodu za transfuzijo. Test je samoplačniški in stane okoli 20 evrov, je dodala.

Med novoletnimi prazniki kar precej Slovencev odhaja na praznovanja v tujino, denimo v Srbijo, kjer so letos zabeležili več kot 650 primerov te bolezni, danes zjutraj je v Beogradu zaradi posledic zapletov umrl 20-letni moški. Največ okužb je v Beogradu, Kraljevem in v Nišu, pa tudi po nekaterih manjših krajih. Prav tako imajo večje izbruhe ošpic na Kosovu, od koder so se prenesle v Srbijo, v Italiji, Romuniji, kjer so od novembra lani zabeležili več kot 10.000 primerov okužb, pa tudi na jugu Grčije in v Angliji.

Frelihova svetuje vsem, ki se odpravljajo v kraje, kjer so izbruhi ošpic, in niso zaščiteni, naj se pred odhodom cepijo. Za polno zaščito sta sicer potrebna dva odmerka, a že po prvem je zaščita med 95- in 97-odstotna, je dejala. Je pa res, da telo potrebuje okoli 10 dni, da po cepljenju razvije protitelesa.

Kako se bolezen prenaša?

Ošpice se prenašajo kapljično. Kužne kapljice so lahko v zraku, kjer se je zadrževal bolnik, obstojne še dve uri. Gre za eno najbolj nalezljivih virusnih okužb, saj zboli kar devet od desetih ljudi, ki pridejo v stik z virusom. Po inkubacijski dobi, ki lahko traja tudi 21 dni, se pojavijo visoka temperatura, kašelj, izcedek iz nosu, nato pa po treh do petih dneh še značilen izpuščaj, ki se pojavi najprej za ušesi, nato pa po celem telesu.

Najpogostejši zapleti zaradi ošpic so vnetje srednjega ušesa, pljučnica in encefalitis, to je vnetje možganov. Eden od štirih bolnikov, ki zboli za ošpicami, potrebuje bolnišnično zdravljenje, je pojasnila Frelihova. Eden od tisočih dobi encefalitis, eden ali dva od tisočih pa zaradi zapletov umreta.

Tudi v Sloveniji precepljenost proti ošpicam upada, najnižja je v Ljubljani. Letos so po besedah Frelihove v Sloveniji zabeležili sedem primerov ošpic, od tega šest primerov januarja. Vsi bolniki so se okužili v tujini.

Bolnikom, ki bi po prihodu domov glede na simptome posumili, da so zboleli za ošpicami, pa svetuje, naj ne hodijo v čakalnice, ampak naj prej pokličejo zdravnika in se posvetujejo. »Prepogosto se dogaja, da se ošpice razširijo znotraj ustanov, ker morda bolniki niti ne vedo, da so zboleli,« je dejala.