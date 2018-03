Če je Italija že v prihodnosti, to ni dobra novica

Volilni zemljevid Italije, na novo narisan v začetku marca, je razkril deželo, razklano na dvoje. Na severu je skoraj povsod prevladala desnica, v kateri si je primat izborila odkrito ksenofobna Liga Mattea Salvinija. Središča velikih metropol so skoraj povsod glasovala za Demokratsko stranko, toda periferije so se obarvale v modro barvo Salvinijeve koalicije, ki ji je uspelo iztrgati levici nekatere njene tradicionalne volilne fevde.

Severno Italijo je povsem zajel trend, značilen za Zahodno in Srednjo Evropo, kjer urbana središča glasujejo za levo-liberalne sile, periferije, ki najbolj trpijo zaradi padca življenjskega standarda, pa so se množično oklenile desnega populizma.Na jugu je zmago slavilo Gibanje 5 zvezdic. Čeprav je nastopilo samostojno, je v tako rekoč vseh volilnih okrajih nekdanjega Kraljestva obeh Sicilij pustilo daleč za sabo levosredinsko in desno koalicijo. V Neaplju je gibanje, ki ga je ustanovil nekdanji komik Beppe Grillo, preseglo 50 odstotkov glasov in doseglo najboljši rezultat katerekoli stranke ali koalicije v zgodovini republike: celo Krščanska demokracija v trenutku svojega največjega zmagoslavja, leta 1948, v prestolnici juga ni dosegla takšnih rezultatov.