Hrvaški in slovenski čebelarji za skupno zaščito istrskega medu

Ljubljana – Na kmetijskem ministrstvu so prejeli vlogo za zaščito istrskega medu z zaščiteno označbo porekla. Skupno specifikacijo zanjo so pripravili čebelarji z obeh strani meje na istrskem polotoku, so sporočili z ministrstva. Istrski med bi se tako pridružil že zaščitenemu istrskemu pršutu.

Morebitne pripombe na specifikacijo, ki so jo pripravili v Obalnem čebelarskem društvu Koper in čebelarji iz hrvaškega dela Istre, lahko zainteresirani oddajo do 24. maja, nato pa bosta lahko državi skupno vlogo za zaščiteno označbo porekla istrski med/istarski med vložili v evropski komisiji.

Med bi se pridružil istrskemu pršutu

Slovenija in Hrvaška sta s skupno vlogo pri evropski komisiji z zaščiteno označbo porekla istrski pršut/istarski pršut že zaščitili to mesnino, prav tako je komisija že prejela skupno vlogo za zaščito ekstra deviškega oljčnega olja iz Istre z imenom Istra. Razmišlja se tudi o pripravi skupne vloge za zaščito istrskega sira.

A državi niti na tem področju včasih nimata usklajenih pogledov. Poleg najbolj znanega spora zaradi zaščite terana je Slovenija, recimo, vložila ugovor na hrvaško vlogo za zaščito varaždinskega zelja in slavonskega kulena.