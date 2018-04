Conchita Würst HIV-pozitivna

Avstrijska pevka in evrovizijska zmagovalka iz leta 2014 je na svojem profilu na instagramu priznala, da je že več let HIV-pozitivna.

Be. B.

»Danes je prišel dan, da se osvobodim bremena,« je v uvodu na instagram zapisala evrovizijska zmagovalka Conchita Würst. Moja odkritost ni pomembna, a k objavi te osebne informacije me je z grozilno e-pošto prisilil nekdanji partner.«

Kljub temu, nikomur v prihodnosti ne dajem pravice, da me bo zaradi tega ustrahoval in s tem vplival na moje življenje, je zapisala 29-letna Conchita, ki je povedala, da že več let tudi jemlje zdravila, ki blažijo oslabljeno delovanje imunskega sistema zaradi HIV.

Conchita je na svojem profilu na instagramu v nedeljo priznala, da je že več let HIV-pozitivna.

Avstrijska pevka je med drugim še zapisala, da je virus pod mejo, da bi bil lahko prenosljiv. »Upam, da sem opogumila druge HIV-pozitivne, da spregovorijo o tem in s tem izničijo stigmo obolelih s HIV.«

Conchita Würst je zaslovela z evrovizijsko pesmijo Rise like a Phoenix , s katero je Avstriji leta 2014 na finalu evrovizije v Københavnu v pripela zmago. Svojim oboževalcem je Conchita v nedeljo še sporočila, da se počuti dobro, motivirano in močno ter pripravljeno na nove izzive.