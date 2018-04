Črna gora: Đukanović slavi, opozicija ga obtožuje

A. V., STA, Be. B.

Podgorica – Na predsedniških volitvah v Črni gori so volivci po 90 odstotkih preštetih glasovnicah 53,8 odstotka glasov namenili nekdanjemu predsedniku vlade in države Milu Đukanoviću, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, ki se sklicuje na podatke Centra za demokratično tranzicijo. Po njihovih podatkih je včeraj glasovalo 64 odstotkov volivcev.

Milo Đukanović je že razglasil zmago na volitvah, ob tem pa je predstavil tudi prihodnje izzive Črne gore, med drugim gospodarski razvoj in polno zaposlenost, poročajo tuje tiskovne agencije. Poleg tega je svoje politične nasprotnike pozval k tehtnemu premisleku o njihovem političnem položaju.

»Z zanikanjem demokracije se ne da storiti ničesar«

Đukanović, ki Črno goro oddaljuje od tradicionalnega zavezništva z Rusijo, rezultat volitev razume kot odločenost prebivalcev, da nadaljujejo proces približevanja evroatlantskim integracijam. Opozicijo je še opomnil, da ne morejo izničiti vsega, kar je Črna gora doslej dosegla. »To je dobra priložnost, da razumete, da se z zanikanjem demokracije in nespoštovanjem volje državljanov ne da storiti ničesar,« je opozoril svoje politične nasprotnike.

Ob tem se je zahvalil svojim volivcem za zaupanje in stranki DPS, za katero meni, da je doslej opravila dobro delo v državi. Zahvalil se je tudi svojim koalicijskim partnerjem, ki so po njegovi oceni pokazali privrženost Črni gori. »Vsem v Črni gori in izven nje smo poslali sporočilo, da smo nepremagljiva koalicija,« je dejal.

Kot ključne prihodnje izzive Črne gore je izpostavil gospodarski razvoj, polno zaposlenost in dvig standarda. Foto: Savo Prelevic/AFP

Ugoditi želi sanjam Črnogorcev

Napovedal je tudi, da bo obudil črnogorske potenciale. Ponovil je, da bo njegova dolžnost kot predsednik države, da nadaljuje sodelovanje z vsem državnimi organi in s skupnostjo, saj želi ugoditi željam in sanjam črnogorskih državljanov.

Kot ključne prihodnje izzive Črne gore je izpostavil gospodarski razvoj, polno zaposlenost in dvig standarda. »Prepričan sem, da bomo s skupnimi močmi premagali težave, ki stojijo pred nami,« je še dejal Đukanović, ki meni, da je zmaga na volitvah odlična odskočna deska tudi za prihajajoče lokalne volitve.

Številne obtožbe o nepravilnostih

Njegov največji tekmec Mladen Bojanić je po poročanju Hine prejel 33,5 odstotka glasov, kandidatka Socialdemokratske stranke in prva ženska, ki se je potegovala za predsednico Črne gore Draginja Vuksanović pa 8,3 odstotka glasov. Drugi kandidati opozicije Marko Milačić, Hazbija Kalač, Vasilij Miličković, Dobrilo Dedeić so dobili manj kot tri odstotke glasov.

Kandidati opozicijskih strank trdijo, da so bile med volitvami številne nepravilnosti – od nakupa glasov do vzporednih volilnih seznamov. Bojanić je po poročanju Tanjuga dejal, da bi ga bilo sram, če bi bil na mestu novoizvoljenega predsednika, prav tako mu ni čestital za zmago. Bojanić trdi, da je Đukanović na volitvah zmagal zaradi izsiljevanja, pritiskov in poslušnosti državne uprave.



Volilci so Đukanoviću namenili 53,9 odstotka glasov. Foto AFP

To so bile sedme predsedniške volitve

Predsednik Državne volilne komisije Mersudin Dautović je že dejal, da so volitve potekale v mirnem ozračju in da so državljani pokazali zrelost in odgovornost, je poročal Tanjug. Komisija po njegovih besedah čez dan ni imela skoraj nobenega dela, prejeli pa so pritožbo predsedniškega kandidata Bojanića, za katero so na izredni seji ugotovili, da bi jo bilo treba predhodno predložiti občinskim volilnim komisijam.

Odhajajoči črnogorski predsednik Filip Vujanović je po oddanem glasu svojemu nasledniku zaželel, da bi se Črna gora v njegovem predsedniškem mandatu pridružila Evropski uniji. Tanjug je še poročal, da je nasledniku zaželel še gospodarski uspeh, več naložb, nova delovna mesta ter boljše plače in pokojnine.

To so bile sedme predsedniške volitve od uvedbe večstrankarskega sistema v državi. Od leta 1990 so bili predsedniki Črne gore Momir Bulatović z dvema mandatoma, Đukanović z enim mandatom in Filip Vujanović, ki je dobil tri mandate.