Agrokor tudi s Peruškom nadaljuje po starem

Zagreb - Izbira novega izrednega pooblaščenca Fabrisa Peruška in njegove namestnice Irene Weber zagotavlja nadaljevanje sedanje politike v Agrokorju - gre za dva najbližja Ramljakova sodelavca. Cilji vlade pri reševanju Agrokorja ostajajo nespremenjeni.

Peruško, 44-letni Puljčan je diplomiral na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko, magistriral na ljubljanski ekonomski fakulteti, naziv MBA pa si je pridobil na ameriškem Babson College v Bostonu. Zaposlil se je v svetovalni družbi McKinsey&Co, in to prav na oddelku za posle v zvezi s prestrukturiranjem. Njegova nekdanja družba je bila v igri za prevzem svetovalnih poslov v Agrokorju, a je te posle nato dobila družba Alix Partners, ki je še vedno glavna svetovalka.

Peruško je maja 2017 prevzel prestrukturiranje in financiranje Tiska, ene od družb iz sestave Agrokorja, ki se je znašla v najtežjem poslovnem in finančnem položaju. Po zamrznitvi plačevanja zapadlih obveznosti in najemu novega tako imenovanega »roll up« posojila je poslovanje Tiska za zdaj stabilno. Nobenega od 3600 zaposlenih niso odpustili, obdržali pa so se tudi hrvaški založniki, saj je Tisk njihov največji distribucijski kanal.

Tudi Peruškova namestnica Irena Weber je že delala v Agrokorju, in to kot svetovalka za opravljanje pomožnih poslovnih dejavnosti in premoženjska vprašanja dosedanjega izrednega pooblaščenca Anteja Ramljaka.



Novi izredni pooblaščenec Fabris Peruško. Foto: Damjan Tadic/Cropix

Pohvalno o Ramljaku

Peruško in Webrova sta najbližja Ramljakova sodelavca in tudi sicer novi pooblaščenec zelo pohvalno govori o delu svojega predhodnika. S tem imenovanjem in zamenjavo Ramljaka je premier Andrej Plenković dokončno prevzel odgovornost za propadli koncern z vsemi političnimi in pravnimi posledicami, ki bodo sledile, če do 10. julija ne bo sprejet dogovor. Sicer pa je Plenković priznal, da se osebno pogaja z največjo upnico - rusko Sberbanko.

Plenković osebno s skladom



O imenovanju izrednega pooblaščenca in njegove namestnice so se dogovorili tudi z upniki in ponudniki »roll up« posojil, predvsem z največjim ponudnikom Knightheadom, ki je Agrokorju odobril dvesto milijonov evrov posojila. Na posvetovanju s premierom je bil tudi direktor »mrhovinarskega« sklada Knighthead Thomas Wagner, ki je zanikal govorice, češ da je ta sklad svojo naložbo v Agrokor že prodal nekomu tretjemu. Glede na tolikšno dejavnost se najbrž ne bi zmotili, če bi na koncu ugotovili, da je pravi izredni pooblaščenec sam premier Plenković.



Opozicija zahteva odstop ministrice



Pripadnikom opozicije pa ni dovolj samo odhod Anteja Ramljaka, ampak zahtevajo tudi odpoklic ministrice za gospodarstvo Martine Dalić. Verjetno jim bo uspelo zbrati podpise za uvedbo postopka odpoklica, a jo bo najbrž težko odstaviti, če upoštevamo vsa medsebojna nesoglasja in dejstvo, da preprosto ne obstaja 76 glasov, kolikor bi jih potrebovali za njen odpoklic.