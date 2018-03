Fidesz se spopada z vedno novimi aferami

Budimpešta – »Vstanite, Madžari, država kliče.« Slavni poziv pesnika Sándorja Petőfija 15. marca 1848, s katerim se je začela madžarska vstaja proti habsburškemu centralizmu, je odmevala tudi danes, 15. marca; seveda je bila konotacija povsem drugačna.



Volitve 8. aprila so pred vrati in vse stranke stopnjujejo svojo kampanjo, nacionalni praznik pa je za to kot nalašč. Pravzaprav potekajo aktivnosti na le dveh ravneh – vladajoča stranka Fidesz Viktorja Orbána si želi absolutno večino, cilj vseh drugih političnih akterjev pa je to preprečiti. Zadnje ankete kažejo, da ima Fidesz 31 odstotkov podpore, sledi mu stranka Jobbik z 18 odstotki, le osem odstotkov ima zavezništvo madžarskih socialistov (MSZP) s stranko Dialog (PM), po pet odstotkov pa Demokratska koalicija (DK) in liberalno-zelena stranka LMP.



Na skoraj dvetretjinsko večino, ki jo ima Fidesz v sedanjem sklicu parlamenta, Orbán ne more več upati, zato pa si toliko bolj prizadeva za vsaj absolutno večino, saj bi mu zgolj status relativnega zmagovalca zelo otežil sestavo nove vlade. To bo zapletena naloga, v zadnjih tednih se podpora Fideszu zmanjšuje, predvsem zaradi najrazličnejših afer.

Stranke so na različnih koncih pripravile svoje demonstracije. Foto: Ferenc Isza/AFP

Še preden se je poleglo razburjenje zaradi lovskih ekspedicij ministra brez listnice Semjéna Zsolta, predsednika krščanskodemokratske ljudske stranke (KDNP), ki je v zadnjih šestih letih redno potoval na Švedsko, najemal helikopter in ustrelil za zdaj neugotovljeno število jelenov in losov (samo ena takšna odprava ga je menda stala dvajset tisoč evrov, možak pa ima na svojem računu le sedemnajst tisočakov prihrankov), je pred dvema dnevoma že prišla na dan nova, finančno še veliko bolj obsežna afera.



Nepojasnjene milijarde



Član Fidesza in nekdanji vodja strankarske poslanske skupine Lajos Kósa je pred petimi leti postal skrbnik računa, na katerem se je nepojasnjeno znašlo kar 4,3 milijarde evrov. Kósa do zdaj zadeve z astronomskim zneskom ni ustrezno pojasnil, je pa potrdil, da je notarska pogodba, ki so jo v sredo objavili nekateri mediji, avtentična. Teorij o izvoru denarja je veliko, od poneverbe sredstev do pranja denarja, vsekakor pa je lahko brez povsem jasnih in transparentnih pojasnil zadeva za Orbána zelo neprijetna.

Orbán je bil tokrat v svojem govoru še za spoznanje ostrejši. Foto: Attila KISBENEDEK/AFP

Zato je bil Orbánov današnji govor še toliko pomembnejši. Premier si je očitno zagotovil nemoten nastop pred parlamentom, saj je nekaj deset tisoč ljudi vihtelo le madžarske zastave in transparente z napisom Fidesz. Tudi tokratni shod, sicer imenovan Pohod miru, je spet potekal v ustaljeni maniri brezplačnih avtobusov, ki so njegove podpornike v prestolnico pripeljali iz vse Madžarske, tokrat pa se jim je pridružilo še nekaj tisoč Poljakov.



Orbán je bil tokrat v svojem govoru še za spoznanje ostrejši. Dejal je, da bo madžarski način življenja izgubljen, če bi na volitvah zmagali njegovi nasprotniki, sam pa naj bi bil branilec množic pred »globalistično elito«. Po njegovem mnenju je Zahodna Evropa tako rekoč že izgubila boj z migranti in se podredila tuji okupaciji, medtem ko se Madžarska ne namerava predati. »Afrika nam poskuša razbiti vrata, Bruselj pa nas ne brani,« je rekel Orbán, ki je napovedal, da je današnja mlada generacija Zahodnih Evropejcev zadnja, ki še ne bo manjšina v lastni državi.



Vsaka stranka zase



Opozicija je današnjo osrednjo slovesnost v celoti prepustila Orbánu in njegovim privržencem, tako da napetosti ali incidentov ni bilo. Stranke so na različnih koncih mesta pripravile svoje demonstracije, kjer je bila udeležba prav tako zelo velika, nastopile pa so vsaka zase, čeprav so v igri različna povezovanja, celo takšna, ki so bila nedolgo tega še povsem neverjetna. Denimo koalicija med levimi strankami in stranko Jobbik, ki je še pred kratkim veljala za skrajno desno, vendar se je Jobbik v zadnjih dveh letih temeljito reformiral. Povsem so se odpovedali antisemitskim izjavam, prav tako ni več antiromske propagande. Celo pri protimigrantski retoriki je predsednik stranke Gábor Vona omilil svoja stališča, saj je pred kratkim dejal, da je za Madžarsko veliko bolj škodljiva migracija njenih državljanov na tuje kakor prihod tujcev.



Očitno je pripravljenost za sodelovanje tudi na drugi strani. »Sovražnik mojega sovražnika še ni nujno moj prijatelj. Sodelovanje je odvisno predvsem od pripravljenosti Jobbika, da sprejeme nekatera politična pravila, ki so pogoj za delovanje demokratične države,« je pred kratkim dejal Gergely Karácsony, kandidat za predsednika vlade madžarskih socialistov.



No, pred volitvami zagotovo ne bo formalnih povezovanj, saj bi to lahko negativno vplivalo na volivce tako levih strank kot Jobbika, po volitvah pa je – če Fidesz ne bo dobil absolutne večine – očitno vse mogoče.