Furlanija - Julijska krajina se obrača v desno

Desnica je nesporna zmagovalka včerajšnjih deželnih volitev v Furlaniji - Julijski krajini. Po precejšnji večini preštetih glasovnic kaže, da je desnosredinsko zavezništvo, v katerem je sodelovalo pet strank, med njimi Liga in Berlusconijeva Naprej, Italija, osvojilo več kot 57 odstotkov glasov.

Na drugo mesto se je z malo manj kot 27-odstotno podporo uvrstilo levosredinsko zavezništvo, del katerega je bila poleg Demokratske stranke (PD) tudi zbirna stranka Slovencev v Italiji Slovenska skupnost (SSk). Na tretjem in četrtem mestu sta pristala Gibanje pet zvezd (11,7 odstotka) in Pakt za avtonomijo (4,3 odstotka).

Čeprav je bila udeležba na nedeljskih volitvah zgolj 49-odstotna, se je na njih ponovil rezultat iz nedavnih italijanskih parlamentarnih volitev, na katerih je premočno slavila desnica.

Kandidat desnosredinskega zavezništva za novega predsednika deželne vlade Massimiliano Fedriga je po poročanju tržaškega Il Piccola že razglasil zmago, izid volitev je opisal kot zgodovinski uspeh za njegovo stranko v Furlaniji - Julijski krajini. Član Lige (nekdanje Severne lige) in nekdanji poslanec v spodnjem domu rimskega parlamenta bo na položaju zamenjal Deboro Serrachiani iz Demokratske stranke, ki je deželno vlado vodila zadnjih pet let.



V deželnem svetu še vedno dva Slovenca?

Od več deset slovenskih kandidatov so imeli realne možnosti za izvolitev v deželni svet zgolj trije: Igor Gabrovec (SSk), Stefano Ukmar (PD) in Danilo Slokar (Liga). Po poročanju Primorskega dnevnika kaže, da bo preboj na koncu uspel Gabrovcu in Slokarju. Dosedanji deželni poslanec Ukmar po rezultatih sodeč nima možnosti za ponovno izvolitev.

Kandidat SSk bo izvoljen na podlagi volilnega dogovora z Demokratsko stranko, po katerem mora Slovenska skupnost na deželni ravni zbrati vsaj odstotek vseh glasov, da lahko izvoli svojega predstavnika v deželni svet. Po neuradnih izidih volitev bo Slovenska skupnost izpolnila ta pogoj. Kandidat Lige lahko medtem upravičeno upa na izvolitev zaradi resnično prepričljive zmage, ki jo je stranka dosegla v Trstu. V primeru Slokarjeve potrditve bo slovenska manjšina ohranila dosedanje število deželnih poslancev. Hkrati bo vsaj en slovenski poslanec sedel znotraj vladajoče deželne koalicije.