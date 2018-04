HDZ in Cerkev ne moreta druga brez druge

Zagreb – Vse je kazalo, da se bosta ločili. Več mesecev je vrelo, in ko je premier in predsednik HDZ napovedal ratifikacijo istanbulske konvencije, se je Katoliška cerkev odločila za odkrito vojno.



»Ali je treba uničiti hrvaški narod,« se je na naslovnici časopisa Glas Koncila spraševal njegov urednik don Ivan Miklenić, ki po navadi piše o tem, o čemer cerkveni vodja na Hrvaškem, kardinal Josip Božanić, razmišlja. Duhovniki so več dni grmeli proti ratifikaciji istanbulske konvencije, češ da »uvaja protinaravno in protikrščansko ideologijo spola, s katero bi radi dokončno odpravili razlike med spoloma«.

Po mnenju siškega škofa Vlada Košića zaradi takšne ideologije »otrokom ne bomo smeli reči sin ali hči, ampak Tisto 1 in Tisto 2, starši pa ne bodo več oče in mati, ampak roditelj 1 in roditelj 2«.

Katoliška cerkev se je odločila, da bo glasno rekla »ne« in organizirala protest, s katerim bi vsaj omajala odločnost premiera Andreja ­Plenkovića. Toda Plenković se ni pustil zmesti. Zakaj bi se?