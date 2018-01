Hrvaška bo branila ribiče v Piranskem zalivu

Hrvaški ribiči so dobili podporo hrvaške vlade, da lahko opravljajo svoje delo do sredinske črte v Piranskem zalivu.

Zagreb - »Od današnjega večera bomo mirno spali. Podpira nas država,« je po sestanku s predstavniki vlade na ministrstvu za kmetijstvo Republike Hrvaške izjavil eden od istrskih ribičev.

O spornih kaznih, ki jim jih je izrekla slovenska policija, jim ni treba razmišljati, so prepričani sicer zaskrbljeni ribiči, ki pa niso znali natančno pojasniti, kako bo v resnici potekala obljubljena zaščita na morju. »Od jutri bomo jaz in moji kolegi v spremstvu policije lovili ribe, tako kot smo to počeli doslej. Zahvaljujem se ministrstvu za notranje zadeve, ki je poskrbelo za ustrezno rešitev, sicer pa tudi do zdaj nismo imeli večjih težav - razen stresa,« je izjavil ribič Danilo Latin.

O vse večji napetosti v Piranskem zalivu je spregovoril tudi hrvaški premier Andrej Plenković: »Še naprej pozivamo Slovenijo, naj se odreče enostranskim potezam, če se želi izogniti incidentom.« Omenil je tudi kazni, ki so jih hrvaškim ribičem izrekli slovenski policisti. »Naša policija lahko posname vse slovenske ladje, ki priplujejo v naše vode.

Najmanjši problem je izrekanje kazni. Vse to, kar počne slovenska stran, lahko počnemo tudi mi. Imamo vse podatke, in če bo tako, bomo seveda tudi mi posegli po takšnih ukrepih.«





Hrvaški premier Andrej Plenković Foto: Boris Kovačev/Cropix

Samo še 72 ur

Na premiera Plenkovića se je z ultimativnim pismom obrnil tudi branilec Vukovarja in ujetnik v enem od srbskih taborišč Petar Janjić - Tromblon. Avtor knjige Žejni krvi in lačni izdaje Plenkovićevi vladi očita, da se »tako kot vse prejšnje vlade vede strahopetno in podrepniško, da s svojo namerno nedejavnostjo krši ustavo Republike Hrvaške, da povzroča nepopravljivo gmotno škodo, ponižuje ves hrvaški narod in pljuva po žrtvah domovinske vojne«. Če Plenković v 72 urah ne bo rešil položaja v Piranskem zalivu, Tromblon grozi, da bo »organiziral sto ribiških ladij hrvaških branilcev s celotnega Jadrana, ki bodo hrvaško morsko državno mejo s Slovenijo zaščitili pred nezakonitimi vpadi tuje policije v hrvaške ozemeljske vode in zagotovili nemoteno ribarjenje hrvaškim ribičem iz Istre«.

Tromblon je že dolga leta prisoten na hrvaškem prizorišču veteranov. Svojčas je predlagal, da bi pred državnimi institucijami v znamenje protesta postavili šotore, v katerih naj bi nato kampirali nezadovoljni branilci. Takrat so o tem govorili kot o neresnem in bizarnem predlogu, dejstvo pa je, da je nekaj let pozneje prav zaradi šotorskega protesta branilcev pred ministrstvom stranka HDZ začela svojo vrnitev na oblast.

Po Tromblonu se je nato oglasila še evropska poslanka Ruža Tomašić, konservativna političarka, ki je bila izbrana na listi HDZ. »Akcije slovenske policije tam, kjer so do premostitve mejnega spora hrvaške vode, so protizakonite, in naša policija - po potrebi pa tudi vojska - se na to mora odzvati. Slovenci so se odločili, da bodo spor reševali s silo, zato naj se zdaj s silo tudi soočijo,« je dejala ta nekdanja ikona hrvaške desnice.

Razum pred srcem

V nasprotju s temi hujskaškimi izjavami uradni Zagreb še vedno poziva k umiritvi napetosti. Predsednik sabora Gordan Jandroković je opozoril, da se »politika vodi z razumom, ne s srcem«. Ni dobro, da kdor koli že s hrvaške strani izvaja pritiske na vlado. Vlada upošteva hrvaške nacionalne interese in bo tudi poskrbela za hrvaške državljane in ribiče, miri Jandroković.

A za zdaj ni videti konca sedanjemu pat položaju. Hrvaška ne namerava popustiti niti za milimeter, tako da je že slišati predloge, da bi se bilo treba zaradi nevzdržnega položaja obrniti na Mednarodno sodišče za pravo morja v Hamburgu. Hkrati narašča zaskrbljenost zaradi morebitnega stalnega strožjega nadzora na slovensko-hrvaški meji pa tudi zaradi povsem očitne slovenske blokade vstopa Hrvaške v schengensko območje. Strogo izvajanje schengenskih pravil je enkrat že povzročilo strahotno gnečo na meji in resno ogrozilo turistično sezono. S pomočjo evropske komisije se je vse skupaj uredilo v zadnjem trenutku, tokrat pa Hrvaška, še zlasti ko gre za uresničevanje arbitražne sodbe, ne more računati na podporo iz Bruslja.