Hrvaška sprejela odgovor na slovensko pismo EK

Hrvaška vlada je na današnji seji, ki je bila zaprta za javnost, sprejela pisni odgovor na slovensko pritožbo evropski komisiji glede arbitraže. Po seji so sporočili, da je odgovor skladen s pogodbo o delovanju EU. V Zagrebu so že v ponedeljek napovedali, da bodo danes, ko se izteče rok Bruslja, odgovorili na slovenske trditve o kršitvi prava EU.

Pojasnili so, da bodo ponovili stališče, da Hrvaška z zavračanjem lanske odločitve arbitražnega sodišča o določitvi meje med Hrvaško in Slovenijo ne krši prava EU.

»Slovenija je postopku odvzela verodostojnost«

Hrvaška bo argumentirano odgovorila na vse slovenske navedbe in predstavila stališče, da s svojim nesprejemanjem in neizvajanjem arbitražne sodbe ne krši prava EU, so poudarili v sporočilu za STA in ponovili znano stališče, da je arbitražna sodba rezultat arbitražnega postopka, ki ga je Slovenija kompromitirala in mu odvzela verodostojnost.

Hrvaška zunanja ministrica Marija Pejčinović Burić pa je v ponedeljek v Luksemburgu ob robu zasedanja zunanjih ministrov EU dejala, da ni bilo nobenih kršitev evropskega prava, saj se ni zgodila nobena sprememba na terenu in je »meja tam, kjer je bila leta 1991«.

V komisji odgovora še niso prejeli

V komisiji so danes za STA povedali, da odgovora Hrvaške še niso prejeli in da na tej točki nimajo nikakršnih komentarjev. Ko bodo prejeli hrvaška pisna opažanja, jih bodo posredovali Sloveniji, da se pripravi na ustno obravnavo, so še pojasnili.

Na vprašanje, ali bo komisija, ki vseskozi poudarja pripravljenost na posredovanje, na ustni obravnavi 2. maja predstavila kakšen konkreten predlog, pa so odgovorili, da je namen ustne obravnave dati obema stranema priložnost, da se izrečeta, preden komisija odloči o morebitnih nadaljnjih korakih.