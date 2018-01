Hrvaški ribiči v strahu pred slovenskimi kaznimi

K. M., STA

Zagreb - Hrvaški ribiči iz Savudrije in Umaga so odpovedali srečanje, ki so ga načrtovali za danes zvečer. Na njem so hoteli razpravljati o tem, kako naj lovijo v Piranskem zalivu, potem ko je Slovenija začela izvajati arbitražno sodbo. Skrbijo jih namreč kazni, ki jih lahko dobijo od Slovenije, če bodo še naprej lovili ribe do sredine Piranskega zaliva.

Na današnjem srečanju bi se moralo zbrati med 30 in 40 ribičev, ki bi se odločali o tem, ali bodo še naprej delali kot doslej in lovili ribe do sredinske črte Piranskega zaliva ali pa bodo spoštovali mejo, ki jo je junija lani določilo arbitražno sodišče. Ribič iz Savudrije Ecio Kocijančić je po poročanju STA dejal, da se hrvaški ribiči bojijo slovenskih kazni in morebitnih nevšečnosti ob njihovem vstopu v Slovenijo.

Kocijančić je za hrvaško uredništvo regionalne televizije N1 pojasnil, da hrvaški ribiči svojega dela ne morejo mirno opravljati, ampak jih mora spremljati hrvaška policija. Ocenil je, da bodo na koncu morda zahtevali odškodnino zaradi spremenjenih pogojev za delo v Piranskem zalivu. Od hrvaške države naj bi zahtevali odgovor, ali bo plačala kazni, ki jih bodo dobili od slovenskih oblasti.

Da srečanja ribičev danes ne bo, je za STA potrdil Daniele Kolec iz združenja hrvaških ribičev Mare Croaticum. Hrvaški mediji poročajo, da so ribiči odpovedali srečanje, potem ko so izvedeli, da bodo na pogovore z njimi konec tedna v Umag prišli predstavniki najmanj treh hrvaških ministrstev. Tam naj bi dobili vsa pojasnila, tudi glede kazni, ki jih lahko doletijo iz Slovenije, je poročala televizija N1.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je danes novinarjem v Zagrebu ponovil, da bodo hrvaške institucije zaščitile hrvaške ribiče. »Ne nameravamo sprožiti nobenih enostranskih potez. Če bo to storila druga stran, bomo imeli pripravljen odgovor,« je hrvaška stališča ponovil Božinović.



Hrvaška zunanja ministrica: Slovenija ne more izvajati svojih zakonov na hrvaškem ozemlju

Marija Pejčinović Burić je danes v večernem pogovoru za hrvaško komercialno RTL televizijo znova poudarila, da Slovenija ne more uveljaviti nobenih zakonov na hrvaškem ozemlju, ki je, kot je dejala, enako, kot je bilo leta 1991. Potrdila je, da ni več neposrednega dialoga med državama, ter znova pozvala slovensko stran k pogovorom za reševanje spora o meji. »Napovedi s slovenske strani, s katerimi grozijo s postopki proti hrvaškim ribičem, so popolnoma neprimerne in nesmiselne. Gre nedvomno za hrvaško ozemlje. Nobenih slovenskih zakonov ni možno uveljaviti na hrvaškem teritoriju.«

Pojasnila je, da velja meja med državama, ki je bila potrjena leta 1991, ter dejala, da se »na terenu ni nič zgodilo«, kar bi lahko imeli za »enostranski incident«. Ponovila je, da Hrvaška ne bo vlekla enostranskih potez.

Vodja hrvaške diplomacije je še povedala, da so se »napetosti malo zvišale« zaradi slovenske napovedi o enostranskem izvajanju arbitražne odločbe, ki je Hrvaška na priznava. Upa, da bodo kazni ostale samo v napovedih, ker bi poskus implementacije pomenil »poskus spremembe meje z nasilnimi sredstvi na terenu, kar mednarodno pravo ne dovoljuje«.

Na vprašanje, kako bi Hrvaška odgovorila v nasprotnem primeru, je odgovorila, da se bo zaščitila z vsemi sredstvi, s katerimi razpolagajo. Dodala je, da hrvaška policija ščiti hrvaške ribiče v Piranskem zalivu.

Napovedala je, da bodo v četrtek na kmetijskem ministrstvu v Zagrebu imeli večresorske pogovore s hrvaškimi ribiči iz Istre z namenom, da bi pomirili ribiče.