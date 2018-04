Hrvati ratificirali istanbulsko konvencijo

Zagreb – Tudi to se je končno zgodilo. Hrvaški sabor je s podporo 110 poslancev ratificiral istanbulsko konvencijo o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, dva poslanca sta se pri glasovanju vzdržala, 30 jih je bilo proti.



Rezultat glasovanja, pri katerem je konvencijo podprlo več kot dve tretjini poslancev, čeprav bi bila dovolj samo navadna večina, ne kaže vse dramatičnosti in napetosti, ki je zaradi konvencije več mesecev prevladovala v hrvaški politiki, globoko razdelila hrvaško družbo in povzročila prvi resnejši razkol v vladajoči HDZ. Pri ratifikaciji je zato javnost precej pozorneje opazovala, kdo iz vladajoče stranke bo glasoval proti konvenciji, manj pa jo je zanimalo, kdo bo glasoval za njo, saj se je za opozicijske liberalno leve stranke tako ali tako vedelo, da bodo glasovale za konvencijo. Nazadnje je kar 14 poslancev vladajoče HDZ, ki so se sklicevali na svojo vest, glasovalo proti ratifikaciji.



Nesmiselne utemeljitve za preprečitev ratifikacije



Istanbulsko konvencijo so brez posebnega političnega pompa podpisali že leta 2011. Še zdaj ni popolnoma jasno, zakaj Milanovićeva vlada ni ratificirala konvencije. Predvidevamo lahko samo, da tega ni bila pripravljena storiti zato, ker se ni hotela zameriti Katoliški cerkvi, ki meni, da konvencija uvaja sporno ideologijo spola.