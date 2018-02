Iskanje izgubljenega Balkana

Skopje, Tirana, Beograd, Podgorica, Sarajevo, Priština. To so postaje nekajdnevne balkanske turneje predsednika evropske komisije Jean-Clauda Junckerja. Končala se bo s skupnim srečanjem z vsemi voditelji držav Zahodnega Balkana v Sofiji. Junckerjeva pot je zasnovana kot še eno znamenje, da je Unijina ponudba za evropsko perspektivo celotne regije verodostojna in da bo v prihodnjih letih ostala v središču bruseljske politike.



Juncker je leta 2014 ob prihodu na položaj sporočil, da v njegovem mandatu širitve ne bo. To sporočilo ni bilo le opis razmer – vse kandidatke v regiji so še predaleč od članstva –, temveč tudi znamenje strateškega nezanimanja za regijo. Pozneje so se negativna gibanja nadaljevala. Makedonija se je sama oddaljevala na evropski poti, Kosovo ostaja nekakšna črna luknja, BiH s svojo disfunkcionalnostjo stopica na mestu … Danes velja pravilo: države v balkanski regiji se pretvarjajo, da se reformirajo, EU pa se pretvarja, da jim verjame. Čedalje večja odsotnost ZDA in vstopanje drugih akterjev v nestabilno evropsko regijo sta Unijo prisilila, da začne regijo obravnavati resneje. Popuščanje velikih kriz, s katerim je bila bruseljska politika preobremenjena, je razširilo manevrski prostor za priprave na novo širitev.