Plenković v Bruslju zavrnil možnost uveljavitve arbitražnega sporazuma

Po srečanjih s predsednikom evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem in predsednikom evropskega sveta Donaldom Tuskom je hrvaški premier Andrej Plenković znova zavrnil možnost uveljavitve odločbe arbitražnega sodišča o mejnem sporu med Slovenijo Hrvaško in se namesto tega zavzel za iskanje novega dogovora.

Čeprav vprašanje arbitraže ni bilo v ospredju Plenkovićevega obiska v Bruslju, kamor je med drugim prišel predstaviti potek priprav na hrvaško predsedovanje svetu EU v prvi polovici leta 2020, hrvaški premier ni zamudil priložnosti, da pojasni stališče Hrvaške in Slovenijo pozove k dvostranskim pogovorom.

Med novinarsko konferenco s predsednikom evropske komisije je Plenković spomnil, zakaj se je Hrvaška umaknila iz arbitražnega sporazuma leta 2015, in poudaril, da je to odločitev hrvaški parlament enotno podprl. S tega vidika po njegovem ni realno pričakovati uveljavitve arbitražne odločbe. Edina možna rešitev je, da državi dosežeta dogovor, ki bi bil sprejemljiv za obe strani, je poudaril predsednik hrvaške vlade.

Pri tem je opozoril pred sprejemanjem enostranskih korakov in posebno izpostavil denarne kazni, ki sta jih policiji obeh držav v preteklih mesecih hrvaškim in slovenskim ribičem izdali zaradi kršenja morske meje. »To smo storili, ker ščitimo naše nacionalne interese, a ni nam prijetno, da smo se znašli v takšnem položaju,« je poudaril Plenković. Hrvaški premier je predsednika slovenske vlade Mira Cerarja pozval, naj obe strani sedeta za skupno mizo in poskušati najti rešitev. »Mislim, da se obe državi soočata s pomembnimi vprašanji, na evropski agendi pa je polno pomembnih tem, do katerih imamo skupen in edinstven odnos,« je dodal.

Nevtralni Juncker

Mejni spor in uveljavitev arbitražne odločbe je komentiral tudi predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker, ki pa je glede vprašanja zavzel nevtralno držo. Poudaril je, da je naloga evropske komisije državama pomagati najti ustrezno rešitev. Pri tem, je dodal, se komisija ne postavlja ne na stran Slovenije, ne na stran Hrvaške. Juncker je spomnil tudi na svoje nedavno izjavo v evropskem parlamentu v Strasbourgu, kjer je dejal, da se morajo vsa odprta vprašanja na Zahodnem Balkanu rešiti, še preden države v regiji postanejo članice EU.

Juncker je sicer pohvalil Hrvaško in jo označil za primer korektnega obnašanja, vse odkar je vstopila v EU. Država je po njegovih besedah pokazala, da svoje obveze do Unije jemlje resno. »Danes je vzor za mnoge države in to pozdravljam,« je dodal.

Plenković je se je v Bruslju srečal tudi s predsednikom evropskega sveta Donaldom Tuskom in z evropskim komisarjem za mednarodno sodelovanje in razvoj Nevenom Mimico. Njegovi razgovori so se vrteli predvsem okoli priprav na hrvaško predsedovanje svetu Evropske unije čez slabi dve leti.

Pred odhodom v Bruselj je hrvaški premier dal tudi intervju za Politico, v katerem je dejal, da sta ključni prioriteti njegove vlade vstop Hrvaške v schengensko območje do leta 2020 ter prevzem evrske valute v prvi polovici prihodnjega desetletja. Te ambicije je ponovil tudi med novinarsko konferenco z Junckerjem. Želja Hrvaške je, da kot najmlajša članica EU postane del najtesneje povezanega dela Unije, je pojasnil Plenković. V intervjuju je hkrati potrdil, da želi ostati predsednik hrvaške vlade še vsaj en mandat.