Kdo potrebuje terminal za utekočinjen zemeljski plin?

Zagreb - Ali je gradnja terminala za utekočinjen zemeljski plin (LNG) na Krku že dejstvo? Čeprav je evropska komisija konec lanskega leta sprejela odločitev o dodelitvi 101 milijona evrov nepovratnih sredstev za projekt, o katerem se razpravlja že desetletja, kaže, da to še ni gotovo.

To je največji znesek za energetski objekt na področju EU in je malo manj kot tretjina skupnega cene projekta, zato se od vlagateljev in bank pričakuje, da bodo primaknili še 284 milijard evrov. Toda čim bolj se zdi, da je projekt mogoč, bolj se povečuje odpor proti njegovi izvedbi.

Kočljiva računica

Najpomembnejše je vprašanje njegove upravičenosti oziroma donosnosti. Zaradi stroškov utekočinjenja, transporta in uplinjenja je plin iz terminala LNG dražji od tistega iz plinovoda. Po trenutnih cenah stane ena megavatna ura zemeljskega plina 18,4 evra, za utekočinjenega pa je treba plačati 24 evrov. V tem primeru ni pomembna samo ekonomska upravičenost projekta, ampak tudi njegov vpliv na (geo)politiko.