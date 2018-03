Korupcija je neuradno že institucionalizirana

Budimpešta – Felcsút, trideset kilometrov od prestolnice. Tipična madžarska vas sredi puste, do katere vodi precej sesuta cesta, nič drugačna ni niti večina hiš in preostale infrastrukture.

Z izjemo ekskluzivnega nogometnega stadiona Pancho Arena, ki ima kar 3800 sedežev, kar je dvakrat več, kot kraj premore prebivalcev. To je manifestacija vladarskega sloga Viktorja Orbána par excellence.

Župan vasi, kjer je Orbán preživel otroška in mladostna leta in brcal žogo za lokalni nogometni klub, je Lőrinc Mészáros, Orbánov prijatelj iz mladosti. Nekdanji avtomehanik je v zadnjih osmih letih postal eden najbogatejših Madžarov, temelj njegovega poslovnega imperija – v njem je 22 družb, od gradbenih in agroživilskih podjetij do investicijskih skladov in medijskih hiš, skupaj s kar 192 manjšimi lokalnimi časopisi – pa je bila prav pogodba za gradnjo kompleksa nogometne akademije.

Poimenovali so jo po legendarnem nogometašu Ferencu Puskásu, ki je po neuspeli madžarski vstaji leta 1956 emigriral in postal napadalec madridskega Reala, kjer je dobil vzdevek Pancho.