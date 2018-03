Kosovo: odstavljena sta notranji minister in šef obveščevalcev

Priština – Kosovski premier Ramush Haradinaj je na podlagi svojih ustavnih pooblastil danes odstavil notranjega ministra Flamurja Sefaja in direktorja kosovske obveščevalne službe (AK) Dritona Gashija. Kdo ju bo nasledil, še ni znano, poročajo tuje tiskovne agencije.

Povod za odstavitev Sefaja in Gashija je bilo včerajšnje prijetje in tajni izgon šestih pripadnikov turškega gibanja klerika Fethullaha Gülena na Kosovu. Güllen živi v izgnanstvu v ZDA, Ankara pa mu pripisuje odgovornost za poskus državnega udara v Turčiji leta 2016.

Aretacije in izgon so se domnevno zgodili brez soglasja predsednika kosovske vlade in so, kot poroča srbska tiskovna agencija Tanjug, sprožili burne odzive kosovske javnosti.

V največji opozicijski stranki Samoopredelitev so ocenili, da gre za kolaps vseh ustanov v Prištini ter kršitev človekovih pravic in evropskih konvencij. Haradinaj je kasneje v kosovskem parlamentu potrdil, da so šesterico že izgnali in da je pri tem šlo za »bilateralno operacijo« obveščevalnih služb Turčije in Kosova.

Kosovski premier Ramush Haradinaj. Foto: Hazir Reka/Reuters

Po navedbah kosovskega notranjega ministrstva so šestim turškim učiteljem izobraževalne ustanove Mehmet Akif, ki so delovali v Prištini in Gjakovi, razveljavili dovoljenja za bivanje. Izobraževalna ustanova, ki je povezana z Güllenovim gibanjem, ima na Kosovo osnovne in srednje šole ter vrtce, poroča avstrijska tiskovna agencija