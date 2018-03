Kurz dobro stoji

Pred dnevi je minilo sto dni od rojstva nove avstrijske vladne koalicije med vodilno ljudsko stranko kanclerja Sebastiana Kurza in svobodnjaki, ki jih vodi podpredsednik vlade Heinz-Christian Strache. Čeprav vlada ni naredila vsega, kar je obljubljala, njeno delovanje še vedno podpira več kot polovica Avstrijcev.

Ko je pred tremi meseci po prepričljivi zmagi na volitvah 31-letni voditelj prenovljene »turkizne« ljudske stranke (ÖVP), ki je bila prej manjša vladna partnerica nekoč vladajočih socialdemokratov (SPÖ), v vlado povabil »modre« svobodnjake (FPÖ), je politični analitik Fritz Plasser izjavil, da »se je ta koalicija odločila, da bo v temeljih spremenila državo in vse postavila v negotovost«. Čeprav je marsikateri temelj res zamajala, pa tega vlada, ki so jo pretresala javna razkritja o še vedno navzočih nacističnih simpatijah in povezavah članov populistične FPÖ, v prvih stotih dneh še ni radikalno storila.

Do zdaj se je njena politika osredotočala na zmanjševanje državnega dolga, razbijanje socialnega sistema in zaostrovanje priseljenske politike. Vsekakor se je porušilo zaradi globalizacije že tako omajano ravnotežje med »delom« in »kapitalom«, ki sta ga prej zagotavljali njuni tradicionalni zastopnici SPÖ in ÖVP, pod udarom pa so se znašli tisti, ki nimajo več vplivnih lobijev, da bi jih varovali. Tako obljubljeno davčno reformo so preložili, prav tako so se izognili preoblikovanju pokojninskega sistema, pač pa so razveselili turistično dejavnost, ki so ji davke znižali s 13 na deset odstotkov.

Pas so zategovali tisti, ki imajo najmanj

Letos vlada obljublja, da bo prvič v zadnjih 65 letih ne le uravnotežila državne bilance, ampak celo pridelala okoli pol milijarde evrov proračunskega presežka, čeprav številni kritiki opozarjajo, da so to bolj pobožne želje oziroma računi brez krčmarja. A varčevanja so se lotili tako, da so začeli pas zategovati tistim, ki so že do zdaj najmanj imeli: brezposelnim, ki so jim znižali podporo, tujim delavcem, ki so jim oklestili otroške dodatke, in beguncem, ki so jim omejili finančno podporo in pomoč pri procesu integracije. Pri tem so bili tako temeljito neizprosni, da se je oglasil sam poglavar avstrijske katoliške cerkve kardinal Christoph Schönborn, ki je vlado opomnil, da je njena krščanska dolžnost, da ščiti najrevnejše.

Po 100 dneh vladanja je kancler Kurz bolj priljubljen kot kadarkoli prej. Foto: Andreas Gebert/AP

Ne glede na vse škandale je koaliciji uspelo ohraniti notranjo enotnost, kar je precej drugače, kot je bilo v času prejšnje vlade, ko so v javnost takoj prišle vse razprtije med koalicijskima partnericama. Zadnje javnomnenjske raziskave kažejo, da je z delom vlade zadovoljnih 53 odstotkov Avstrijcev, medtem ko je bilo v zadnjem obdobju prejšnje rdeče-črne koalicije nad delom vlade navdušenih le okoli 20 odstotkov prebivalcev severne sosede. Kritiki mlademu kanclerju očitajo, da je preveč popuščal manjši koalicijski partnerici. Ne le v politiki do migrantov, ki v celoti sledi smernicam ksenofobičnih svobodnjakov.

Nekadilec Kurz si je veliko ogorčenja prislužil, ker je privolil v zahteve kadilca Stracheja, da se odreče zakonu o popolni prepovedi kajenja v gostinskih lokalih, ki bi moral začeti veljati 1. maja. Medtem ko je poskušal mladi kancler delovati zadržano in pomirjajoče, čemur kritični komentatorji pravijo površinsko in naučeno brezvsebinsko, se je podkancler Strache po njihovem mnenju vedel kot kak slon v trgovini s porcelanom. Povsem nasprotno menijo v najbolj branem avstrijskem tabloidnem dnevniku Kronen Zeitung, kjer so zapisali, da se je vodja svobodnjakov z vstopom v vlado zelo umiril. A to mu ni prineslo večje priljubljenosti med prebivalstvom, je pokazala javnomnenjska raziskava, ki jo je ob »stodnevnici« vlade za ta tabloid pripravila agencija IMAS. »Tradicija se nadaljuje« so zapisali v »kronskem časopisu« o podatku, da je tako kot prej, ko je bil še vodja opozicije, tudi zdaj Strache za 53 odstotkov Avstrijcev nesimpatičen, v pozitivni luči pa ga vidi le 30 odstotkov vprašanih.

Po sto dnevih vladanja je kancler Kurz bolj priljubljen kakor kadarkoli prej. Čeprav ga ena četrtina ne mara, je »simpatičen« za kar dve tretjini Avstrijcev. Precej slabše se je odrezal njegov nekdanji vladni šef, predsednik zdaj opozicijskih socialdemokratov Christian Kern, ki so mu namerili 51-odstotno priljubljenost, hkrati pa se zdi »nesimpatičen« kar 34 odstotkom Avstrijcev. Če bi imeli v Avstriji neposredne volitve kanclerja, bi za Kurza glasovalo 46 odstotkov, za Kerna 26 odstotkov, za Stracheja pa osem odstotkov volivcev. Na novih volitvah bi spet zmagala ljudska stranka, čeprav ta ne bi dobila takšne podpore volivcev kot njen voditelj, a je raziskava pokazala, da sta socialdemokratska in svobodnjaška stranka med ljudstvom bolj priljubljeni kot njuna voditelja.

A če bi bile nove parlamentarne volitve jutri, bi bili rezultati podobni tistim pred tremi meseci. Ljudska stranka bi dobila še več glasov, svobodnjaki bi jih približno štiri odstotke izgubili, opozicijski socialdemokrati pa kak odstotek pridobili. »Od zadnjih volitev v razpoloženju volivcev ni bilo bistvenih sprememb,« je pred dnevi za novičarsko agencijo APA povedal politični analitik Thomas Hofer. »Po sto dneh na oblasti so v vladi lahko zelo sproščeni.«