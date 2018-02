Merklova v vlado predlagala enega svojih največjih kritikov

M. P. V., STA

Nemška kanclerka in vodja Krščansko-demokratske unije (CDU) Angela Merkel je razkrila, kdo iz njene stranke naj bi zasedel ministrske položaje v novi vladi. Na mesto novega ministra za zdravje predlaga enega svojih največjih kritikov, 37-letnega Jensa Spahna, Slovenska tiskovna agencija povzema poročanje nemške tiskovne agencije DPA.

»S to ekipo se lahko spopademo z nalogami prihodnosti,« je Merklova dejala ob predstavitvi kandidatov.

Pomladitev stranke

Jens Spahn, dosedanji namestnik finančnega ministra in eden največjih kritikov Merklove, naj bi v novi vladi zasedel mesto zdravstvenega ministra. S to izbiro je Merklova upoštevala pozive podmladka in konservativnejših članov CDU k pomladitvi in prenovi stranke in tudi vlade. Spahn je tudi eden od morebitnih naslednikov Merklove na kanclerskem položaju.

Dosedanji vodja kanclerkinega urada Peter Altmeier bo postal minister za gospodarstvo. Na trenutnem položaju ga bo nasledil dosedanji državni sekretar v uradu Helge Braun.

Ministrstvo za obrambo bo še naprej vodila Ursula von der Leyen. Dosedanji vodji CDU v zvezni deželi Porenje-Pfalško Julii Kloeckner je kanclerka zaupala ministrstvo za kmetijstvo, nova ministrica za izobraževanje pa bo 46-letna poslanka v zveznem parlamentu Anja Karliczek.

Partnerje čaka še potrditev koalicijske pogodbe

CDU se bo sicer v ponedeljek sestal na kongresu stranke, na katerem bo okoli 1000 delegatov potrjevalo koalicijsko pogodbo s sestrsko Krščansko-socialno unijo (CSU) in socialdemokrati (SPD). Pogodbo bodo predvidoma podprli, čeprav z osnutkom koalicijske pogodbe in še posebej z dogovorom o razdelitvi ministrskih položajev mnogi niso zadovoljni. Številni kanclerki očitajo, da je zavoljo vodenja že četrte zaporedne vlade preveč popustila.

SPD je namreč v zameno za vstop v novo veliko koalicijo zahtevala tri ključna ministrstva, in sicer finančno, zunanje in za delo. Za CDU je še posebej boleča izguba finančnega resorja, na čelu katerega naj bi veterana CDU Wolfganga Schaeubleja nasledil župan Hamburga Olaf Scholz.

V SPD o koalicijski pogodbi na glasovanju po pošti odloča vseh več kot 460.000 članov. Glasovanje se je začelo 20. februarja in bo trajalo do 2. marca, rezultate bodo objavili 4. marca. Kdo iz njihove stranke bo vodil ministrske položaje, bodo sporočili šele po objavi rezultatov.