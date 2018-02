Ministričino nenadno spoznanje ali priznanje

Hrvaška javnost je končno izvedela, kdo je avtor spornega »lexa Agrokor«. »Jaz sem avtorica ʻlexa Agrokorʼ, pomagal pa mi je Ante Ramljak,« se je po desetmesečnem izmikanju končno spomnila hrvaška ministrica za gospodarstvo Martina Dalić.



Ministrica je takšno nenadno »samospoznanje«, ki je bolj spominjalo na izsiljeno priznanje, doživela med peturnim zasliševanjem pred saborskim odborom za gospodarstvo, ko je poleg izrednega pooblaščenca odgovarjala na številna neprijetna vprašanja, povezana z zaposlitvijo pooblaščenca, izbiro članov svetovalne skupine in njihovimi plačami ter z negotovo nadaljnjo usodo propadlega koncerna.



Brez izbire



Tudi izredni pooblaščenec Ante Ramljak se ni izogibal svoji odgovornosti, saj je priznal, da je storil napako, ko je najel nekdanje podjetje za svetovalne storitve, ki zdaj zasluži desetkrat višje zneske kakor pred tem. Vendar ni popolnoma jasno povedal, ali je bil takrat, ko je prišel v Agrokor, še vedno zaposlen pri Texo Management. »Če bi bil na vašem položaju, bi rekel, da je ta človek gotovo poskrbel za svoje koristi in vzel denar,« je s spokorjenim glasom povedal izredni pooblaščenec Ante Ramljak. Vendar je nato dodal, da ni imel izbire, saj je lahko zaupal samo svojim ljudem.

»Veste, koliko je bilo tam Todorićevih prijateljev, sorodnikov in botrov,« je povzdignil glas »sveti Ante«, ko je opozoril, da so, medtem ko je izbiral svetovalce, oblast in mediji nenehno udrihali po izrednem pooblaščencu. Toda nihče od očitno nepoučenih in nepripravljenih poslancev tega ni problematiziral. Kajti če so Todorićeve prijatelje nadomestili Ramljakovi, podjetje pa posluje zaradi posojil in kopiči izgubo tako kakor v času Todorića, mar ni celotna akcija »reševanja« Agrokorja vnaprej obsojena na propad? In če se je že kaj spremenilo, se je samo poslabšalo, iz Londona opozarja pobegli Ivica Todorić, saj se je v Konzumu januarja letos prodaja zmanjšala za 15 odstotkov v primerjavi z istim mesecem lanskega leta.



Hkrati je že zdaj popolnoma jasno, da ni nobenih možnosti več za to, da bi sklenili dogovor do 10. aprila, zato je izredni pooblaščenec zaprosil za dodatne tri mesece, kolikor jih »lex Agrokor« sploh še dopušča. Spremenila se bo tudi struktura upnikov, saj trgovinsko sodišče menda priznava samo terjatve, ki niso bile plačane, zato bi tistim, ki so sodelovali pri združevanju podjetij, namesto 960 milijonov priznali samo 480 milijonov evrov, Rusi pa bi tako spet bili največji upniki. Stanje dodatno zapletajo mali delničarji, ki trdijo, da sodišče ni sprejelo jamstev udeležencev aranžmaja o združevanju podjetij.

Brez odgovornosti



Premier Andrej Plenković prav zaradi negotovega dogovora pa tudi zaradi, kakor je samo povedal, »etično spornega najema« ni pripravljen sprejeti nikakršne odgovornosti za Agrokor. Zato je tudi organiziral zaslišanje pred saborskim odborom, ki ni izvedel ravno veliko novega, vendar sta oba zaslišanca prevzela morebitno krivdo nase in tako Plenkovića rešila kakršne koli odgovornosti. Ramljak je šel pri tem celo tako daleč, da je, ne da bi ga kdo spodbudil k temu, izjavil, da se lahko za to, da so ga zaposlili na sedanjem položaju, zahvali tedanjemu predsedniku sabora Božu Petrovu, ki zdaj najostreje kritizira Plenkovića.

Z zaslišanjem Anteja Ramljaka in Martine Dalić so se očitno hoteli samo izogniti kakršnim koli morebitnim očitkom, namenjenim Plenkoviću glede tega, kako se loteva težav, povezanih z Agrokorjem. O tem lahko sklepamo tudi na podlagi tega, da je zaslišanje predlagala vladajoča večina, in to prav tista večina, ki je zaustavila delo saborske preiskovalne komisije, čeprav je opozicija zahtevala, naj komisija razišče samo nove okoliščine, če se že ne more ukvarjati s preteklostjo Agrokorja, ki je v pristojnosti DORH-a.



Z usmerjanjem pozornosti na do pred kratkim nedotakljivi osebi je Plenković, če povemo v šahovskem jeziku, »žrtvoval figuri za boljši položaj«. Če ne bodo sklenili dogovora in bo vse šlo k vragu oziroma v stečaj, lahko predvsem zaradi tega zaslišanja reče, da nikakor ni povezan s tem dogajanjem. Če bodo dogovor vendarle sklenili, bodo tako samo potrdili, da premier zagovarja premišljeno politiko in spoštuje stroko. Zato vsaj še nekaj časa, če se medtem ne bodo pojavili novi obremenilni dokazi, ni treba pričakovati zamenjave Ramljaka in Dalićeve. Za takšen ukrep bo vedno dovolj časa, prav tako kakor bo dovolj časa za ugotovitve vladne pravne skupine, ki že tretji teden analizira, ali je Ramljak kršil etična pravila, ko je najel svoje nekdanje, morda sedanje in brez dvoma prihodnje podjetje.