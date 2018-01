Ministrstvo branilcev proti Ministrstvu ljubezni

Vdove branilcev menijo, da jih nedolžen in v resnici dobrohoten film žali ter zmanjšuje njihovo žrtev.

Zagreb - Če sodimo po količini besa, agresije in težkih besed, izrečenih na račun nagrajene komedije Ministrstvo ljubezni režiserja Pave Marinkovića, je težko reči, ali bo v doglednem času na Hrvaškem komu prišlo na misel predvajati, še manj pa snemati film o nedavni vojni, ne da bi poprej dobil dovoljenje hrvaških veteranskih združenj in njihovega resornega ministrstva. Le kaj je tako razjezilo številna branilska združenja in resornega ministra Toma Medveda, ki bolj pogosto kakor minister v Vladi Republike Hrvaške nastopa kot njihov zastopnik?

Navdih za komedijo Ministrstvo ljubezni so bili dogodki iz mandata premierke(HDZ), ko je bila sprejeta odločitev glede vdov hrvaških branilcev. Če se jih zaloti, da živijo v zunajzakonski zvezi, bi izgubile vse statusne pravice, najprej pokojnine. Družinski zakon ne dela razlik med zunajzakonskimi in zakonskimi skupnostmi, zato iz tega izhaja, da ženske v takšnih zvezah niso vdove.