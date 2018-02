Most, ki povezuje in tudi razdvaja

Pelješki most je na neki način nadaljevanje zgodbe o Hrvaški in njenih mejnih sporih, le da se zanj zaradi kitajskega gradbinca vse bolj zanima tudi Bruselj, ki zaman pripira evropska vrata kitajskim interesom. Lokalnemu prebivalstvu medtem ni za igrice na političnem parketu. Menijo, da bi most prinesel boljše razmere za gospodarski razvoj in življenje.

Dubrovnik je bil nekoč cvetoča republika pomorščakov, ki je po hudem potresu živela v strahu pred Benečani, katerih čete so hotele enkrat za vselej odgovoriti na vprašanje, kdo je gospodar ­Jadranskega morja. Pisalo se je leto 1699, ko so Dubrovničani predali košček svoje zemlje otomanskemu cesarstvu, s čimer so se hoteli zavarovati pred invazijo beneške vojske.

Košček zemlje, ki so ga predali Otomanom, se razteza 10 kilometrov ob jadranski obali. Imenuje se Neum in med gurmani je poznan kot edino obmorsko mesto v Evropi, kjer si lahko brez pogledovanja čez ramena obliznejo prste, ko pojedo kup prstacev »na buzaro«.

Za Hrvate je danes bosansko mesto Neum bolj kot ne nevšečnost. Še eno področje obmejnih sporov, ki zavira gospodarski razvoj turistične regije, o rešitvi katerega so začeli razmišljati že med osvobodilno vojno. Po pisanju hrvaške revije Globus je začel tedaj goreče, a za zaprtimi vrati, o mostu, ki bi povezoval polotok Pelješac s hrvaško celino, govoriti Luka Bebić, visoki predstavnik stranke HDZ. Javno je medtem o povezovanju Hrvaške z enklavo, katere prestolnica je Dubrovnik, leta 1997 spregovoril Ante Šprlje, tedanji župan Dubrovniško-neretvanske županije in predstavnik levičarske stranke SPD.

To so bili prvi začetki, obrisi projekta, ki ga je leto pozneje s predlogom saboru posvojila največja stranka HDZ. Hrvaška je imela tedaj politično željo in voljo, a vselej se je nekje zataknilo, največkrat pri financiranju. Most, ki bo ob koncu gradnje dolg 2,4 kilometra, je postal sredstvo za nabiranje političnih točk, nanj se je v predvolilni kampanji leta 2005 naslonil, ki je vehementno napovedoval, da bo leta 2008 čezenj zapeljalo prvo vozilo.