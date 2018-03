Na avstrijskem Koroškem odprta volišča za deželnozborske volitve

A. S. H., STA

Celovec - Na avstrijskem Koroškem so se že odprla volišča za deželnozborske volitve. Večina volišč je odprta že od 8. ure naprej, na nekaterih pa je bilo moč oddati svoj volilni glas že ob 5.30. Oddaja volilnih glasovnic bo možna do 17. ure, čeprav se bodo volišča zaprla uro prej. Prve rezultat naj bi objavili kmalu po 17. uri, začasne končne rezultate pa po 19. uri.

Tokratne volitve na avstrijskem Koroškem so prve volitve po odpravi t. i. proporca, ki je določal, da imajo svoje mesto v deželni vladi vse stranke, ki so zastopane v deželnem zboru in imajo določeno število poslancev.

Letos bodo po volitvah sledila koalicijska pogajanja, ki jih bodo narekovali rezultati volitev. V novi celovški deželni zbor naj bi se uvrstilo tudi nekaj koroških Slovencev.

Ti kandidirajo na listah nekaterih strank. Največ možnosti za izvolitev imata Ana Blatnik, ki kandidira na listi socialdemokratov (SPÖ), in Gabriel Hribar, ki kandidira na skupni listi Neos/Moja južna Koroška.

Glede na zadnje javnomnenjske raziskave naj bi socialdemokrati (SPÖ) sedanjega glavarja Petra Kaiserja dobili 44 odstotkov glasov, svobodnjaki (FPÖ) 24 odstotkov in ljudska stranka (ÖVP) 18 odstotkov. Okoli pet odstotkov, torej vstop v deželni zbor, se obeta tudi Teamu Koroška in stranki Neos. Vse ostale stranke naj praga za vstop v deželni zbor ne bi dosegle. Za 36 mest v deželnem zboru se sicer poteguje deset strank.



Kaiser optimistično v volilni dan



Kaiser je svoj glas že oddal na univerzi v Celovcu. Pri tem je dejal, da je zelo pozitivno razpoložen. Zahvalil se je tudi vsem tekmecem. Predvolilna kampanja je bila po njegovih besedah »poštena, stvarna, ni bilo napadov pod pasom«. Izrazil je pričakovanje, da bo njegova stranka na volitvah dobila 39,9 odstotka glasov podpore.

Glede govoric, ki so jih razširili svobodnjaki, da naj bi prevzel vodenje avstrijskih socialdemokratov na zvezni ravni, je dejal, da »je na Koroškem in ostaja na Koroškem«.

Pred oddajo glasu je Kaiser skupaj s prijatelji pretekel osem kilometrov.