Na Dunaju protest proti vladi

L. Z., STA

Dunaj - Na ulicah Dunaja se je danes zbralo več deset tisoč ljudi, ki protestirajo proti novi desni avstrijski vladi. Organizatorji protesta vladi, ki jo sestavljajo konservativna ljudska stranka (ÖVP) kanclerja Sebastiana Kurza in skrajno desni svobodnjaki (FPÖ), očitajo rasistične, skrajno desne in neofašistične težnje.



Po ocenah policije se je na ulicah zbralo kakšnih 20.000 ljudi. Protestni pohod po ulici Mariahilfer Strasse v središče avstrijske prestolnice, ki se je končal okoli 18. ure na trgu Heldenplatz, pa je potekal mirno, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Organizatorji govorijo celo o 70.000 udeležencih.

»Natančno število udeležencev protestov je težko oceniti, saj je bilo na ulici Mariahilfer Strasse tudi veliko takih, ki so le opazovali ali so šli po nakupih,« je dejal tiskovni predstavnik policije Paul Eidenberger. Za varnost ob protestih je skrbelo okoli tisoč policistov.

»Naše države ne bodo zavzeli fašisti,« je ob začetku zborovanja poudaril aktivist Platforme za človeško azilno politiko Michael Genner. Poleg omenjene platforme sta k protestom pozvali še združenji Ofenziva proti desnici in Platforma radikalna levica.

Vodja svobodnjakov in podkancler Heinz-Christian Strache je dopoldne na tradicionalnem srečanju stranke ob začetku leta poudaril, da bo vladajoča koalicija ustavila nezakonito priseljevanje v Avstrijo. Ob tem je bil kritičen do odgovornih, ki so bili na oblasti med begunskim valom leta 2015, češ da so popolnoma odpovedali.