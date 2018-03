Na Hrvaškem izmerili rekordni vodostaj Save

Ob 10. uri je znašal 917 centimetrov. Prejšnji rekord so izmerili leta 1970, znašal pa je 907 centimetrov.

Ma. F., STA

Jasenovac – Na Hrvaškem so v bližini mesta Jasenovac danes ob 10. uri izmerili najvišji vodostaj Save v zgodovini, in sicer 917 centimetrov. Prejšnji rekord je znašal 907 centimetrov, izmerili pa so ga leta 1970, piše Jutarnji list.

Že od nedelje na območju zaradi poplav veljajo izredne razmere, pri zaščiti pred naraslimi vodami pa hrvaška vojska med drugim pomaga s čolni in črpalkami, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Na območju je sicer noč minila mirno, a glede na napovedi bo vodostaj Save še naprej naraščal – vsako uro se poviša za približno en centimeter. Na tem območju naj bi Sava vsega skupaj narasla še za deset do 15 centimetrov, je poročal HTV.

Na območju je prisotna hrvaška vojska, ki pomaga s polnjenjem vreč s peskom in gradnjo nasipov za zaščito pred poplavami. Na širšem območju Jasenovca je trenutno več kot sto pripadnikov vojske, ki pomagajo z amfibijskim vozilom, črpalkami in čolni.