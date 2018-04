Na Hrvaškem razbili verigo tihotapcev ljudi iz BiH

Od decembra do aprila naj bi kriminalna skupina iz Bihaća in Velike Kladuše v Zagreb prepeljala najmanj 150 ljudi iz tretjih držav.

A. V., STA

Zagreb - Hrvaška policija je sprožila operacijo proti enajstim hrvaškim državljanom in državljanu BiH zaradi združevanja v kriminalno združbo, ki naj bi od konca lanskega leta iz BiH na Hrvaško pretihotapila najmanj 150 oseb, so danes potrdili na hrvaškem notranjem ministrstvu.

Hrvaški kriminalisti so operacijo sprožili v sodelovanju s kolegi iz BiH po večmesečni preiskavi. Za najmanj 25 primerov tihotapljenja ljudi iz BiH na Hrvaško so osumili 12 ljudi, med njimi tudi dve ženski. Osumljenci so stari med 23 in 71 let. Vsi osumljeni hrvaški državljani so z območja Karlovca in Zagreba.

Od decembra lani do aprila letos naj bi kriminalna skupina iz Bihaća in Velike Kladuše na severozahodu BiH v Zagreb prepeljala najmanj 150 ljudi iz tretjih držav. Za prevoz so zahtevali med 350 in 2800 evrov, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Na Hrvaškem v zadnjem času beležijo vse več primerov tihotapljenja ljudi iz BiH na območje Karlovške županije, od koder večinoma poskusijo vstopiti v Belo krajino.

Karlovška policijska uprava v svojih dnevnih sporočilih o dogodkih na njenem območju ne objavlja informacij o migrantih, a so iz ravnateljstva hrvaške policije prejšnji teden za Hino potrdili, da so v prvih treh mesecih letošnjega leta pri poskusu nezakonitega prečkanja meje ustavili 103 osebe, v enakem obdobju lani pa 12.