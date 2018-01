Na plakatu piše Berlusconi predsednik

Zgoraj je emblem stranke­ ­Naprej, Italija, ki je vzklik ­nogometnih navijačev, spodaj­ z ­velikimi črkami napis­ Berlusconi­ predsednik. Tak je plakat, ki ga je včeraj ­mestu, deželi in svetu predstavil ­nekdanji premier, Vitez, nekoč tudi najbogatejši Italijan Silvio Berlusconi.

Toda Italije letos ne bo na svetovnem prvenstvu v Rusiji, Berlusconi pa ne more kandidirati, ne more voditi vlade ali sedeti v parlamentu, ker je bil pravnomočno obsojen v zadevi Mediaset. In vendar prav njemu in njegovim ankete napovedujejo zmago na volitvah 4. marca.

Do volitev je še skoraj dva meseca, vojna med politiki pa se je že začela. Javnomnenjske raziskave letijo z vseh strani. Večina anketarjev daje prednost Silviu Berlusconiju in njegovim zaveznikom z desne sredine.