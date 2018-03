Novi jastreb v Trumpovi vladi

New York – Bela hiša je bila v četrtek presenečena, ko je predsednik nenadoma oznanil, da bo še isti dan zamenjal svetovalca za nacionalno varnost. S prihodom Johna Boltona v Washingtonu nastaja vlada po meri Donalda Trumpa, kar se ne zdi vzrok za brezskrbnost.

Odhod generala H. R. McMastra se je kuhal že nekaj časa, saj se s predsednikom nikoli nista zares ujela, iskrilo pa se je tudi med njim in drugima generaloma v vladi, šefom osebja Johnom Kellyjem in obrambnim ministrom Jimom Mattisom. Pogovori o odhodu so potekali že nekaj tednov, Bolton je bil ves čas na vrhu seznama naslednikov. Kljub temu je 69-letni nekdanji pravnik, ki je zadnje mesece deloval kot analitik za konservativno televizijo Fox News, priznal, da ga je tako hitra zamenjava presenetila in da še ni povsem dojel novega položaja.



Bolton bo že tretji svetovalec za nacionalno varnost v 14 mesecih, in čeprav je prvi, general Michael Flynn, moral odstopiti zaradi povezav z Rusijo in je še vedno v središču ruske preiskave, Bolton vzbuja veliko več skrbi. »Moj bog, človek, ki bo prvi stopil v Ovalno pisarno in zadnji odšel iz nje, ko bo govor o nacionalni varnosti, osebno strastno verjame, da bi ZDA morale začeti preventivno vojno z Iranom in Severno Korejo brez odobritve kongresa,« je zaskrbljen demokratski senator Christopher Murphy. Njegovi republikanski kolegi so precej bolj sproščeni, »izbira Boltona je dobra novica za ameriške zaveznike in slaba za ameriške sovražnike, saj jasno razumem grožnje, s katerimi se spopadamo zaradi Severne Koreje, Irana in skrajnega islama,« je menil senator Lindsey Graham.



Trumpova zbira



Po mnenju zunanjepolitičnega analitika Richarda Haassa se Boltonova »bojevita politika enostranskih dejanj in nagnjenost k spodbujanju vojaškega posredovanja lepo prepleta z Najprej Amerika (nacionalistično trgovinsko politiko Trumpa)«, toda hkrati to ne pomeni, da bo Amerika spet velika, »Trump pa bo prej ali slej moral izbrati«. Nekdanji veleposlanik v Združenih narodih se je vanjo izmuznil leta 2005, potem ko so ameriški senatorji odšli na dopust in je George Bush mlajši izrabil določilo, da predsednik v tem času visoke uradnike lahko imenuje brez njihovega soglasja.



Za položaj svetovalca za nacionalno varnost ne potrebuje soglasja senata, toda vse od četrtka se vrstijo opozorila, kako slabo naj bi se odločil predsednik. »Bolton ne slovi kot nekdo, ki bi znal vzpostavljati soglasje, ne v vladi ne z zavezniki, slovi kot agresiven zagovornik svojih stališč,« trdi Michael Green, nekdanji član Bushevega sveta za nacionalno varnost. Kar je po njegovem mnenju težava, saj mora biti svetovalec iskren posrednik vseh stališč. Bolton sicer ni povsem soglasen s predsednikom, še vedno je zagovornik vojne v Iraku, prav tako ima ostra stališča do sedanjih oblasti v Kremlju.



Zmožen uresničevalec



Toda po mnenju Matthewa Waxmana, profesorja prava na univerzi Columbia, niso najnevarnejša njegova ostra stališča, pač pa njegove izjemne sposobnosti. »Trumpova Bela hiša je cirkuška predstava, toda Bolton ni klovn.« Nekdanji pomočnik Busheve svetovalke za nacionalno varnost Condoleezze Rice pravi, da je Bolton mojstrski administrativni taktik, ki zna spretno upravljati vzvode washingtonske birokracije. Hkrati je izvrsten pogajalec ter temeljit in premišljen. Po njegovih besedah v Belo hišo ne prihaja samo neokonservativni ideolog, ampak je »Trump izbral nekoga, ki mu lahko dejansko pomaga uresničiti te zamisli«.