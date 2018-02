Orban: Evropa še zdaj ne dojema, da je sredi invazije

L. Z., STA

Budimpešta - Madžarski premier Viktor Orban je v nedeljo še zaostril svojo protimigrantsko retoriko in opozoril madžarske volivce, da so oni zadnji branik pred invazijo Evrope. Pozval jih je, naj ga na aprilskih volitvah izvolijo še za tretji mandat, v maniri predsednika ZDA Donalda Trumpa pa je obljubil, da bo zanj vedno »Madžarska na prvem mestu«.

»Nad Evropo se zgrinjajo temni oblaki zaradi priseljevanja,« je dejal vodja desne stranke Fidesz v Budimpešti v svojem letnem govoru o stanju v državi. »Države bodo prenehale obstajati, Zahod bo padel, Evropa pa še zdaj ne dojema, da je sredi invazije,« je dejal in dodal, da bodo velika evropska mesta kmalu večinsko muslimanska.

Napovedal je, da bo zanj in za Fidesz še naprej »Madžarska na prvem mestu« in da jo bo ubranil nevarnih poskusov iz Zahoda, zlasti politikov iz Berlina, Bruslja in Pariza, da bi Madžarsko naredili za »deželo priseljencev«, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.



»Opozicija ne razume, v kakšnem obdobju smo«

Hkrati je napadel tudi madžarsko opozicijo, češ da je z nasprotovanjem vladnim ukrepom za zaprtje meja pred migranti popolnoma brez stika z realnostjo in da ji ni pomoči. »Opozicija ne razume, v kakšnem obdobju smo,« je dejal, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Znova je napadel tudi humanitarne nevladne organizacije, ki pomagajo beguncem in prosilcem za azil. »Če ne bodo prenehale s svojimi nevarnimi dejanji, potem jih bomo enostavno nagnali iz države, ne glede na to, kako vplivne ali bogate so,« je dejal.



Kritika programa relokacije beguncev

Orban je danes v bolgarski Sofiji ponovil svoje nedeljske izjave, ko je pozval Evropsko unijo, naj bolje varuje svoje meje, kot pa da se ukvarja z azilanti. Kritiziral je program relokacije beguncev, češ da bi se morale države same odločiti, koga želijo ščititi. Ob tem je napovedal, da bo Madžarska predstavila svoj program, piše nemška tiskovna agencija DPA.

»Migracije ogrožajo našo varnost, naš način življenja in krščansko kulturo,« je opozoril in dodal, da bodo ob takšnih trendih države EU postale muslimanske. »Narodi bodo izginili, Zahod po padel, medtem ko se Evropa niti ne zaveda, da se jo prevzema,« je ponovil po srečanju z bolgarskim kolegom Bojkom Borisovom.



Kazenski davek

Madžarski parlament bo sicer v torek začel obravnavo zakonskega paketa, ki naj bi podrobneje opredelil - predvsem zaostril - možnosti delovanja nevladnih organizacij na področju pomoči beguncem in migrantom. Tako bodo na primer uvedli »kazenski« davek v višini 25 odstotkov na vso materialno pomoč iz tujine. Prav tako bo sodelavcem nevladnih organizacij prepovedano zadrževanje na območju meje.

Vse civilne organizacije, ki bodo želele pomagati beguncem in iskalcem azila, bodo za to morale dobiti dovoljenje notranjega ministrstva. Če se ne bodo držale novih pravil, jih bodo lahko doletele visoke denarne kazni in tudi ukinitev, poroča nemška tiskovna agencija DPA.



Boj protu Sorosu

Za zakon, ki bi omogočil tudi prepoved delovanja kake nevladne organizacije, vlada potrebuje dvotretjinske večino v parlamentu, ki pa je Orban zdaj nima. Računa na to, da jo bo dobil na volitvah 8. aprila, nato pa bi sprejeli ta zakon ali po možnosti cel zakonski paket glede delovanja nevladnih organizacij, še navaja DPA.

V ozadju sprejemanja te zakonodaje je predvsem boj proti ameriškemu filantropu Georgeu Sorosu, ki da s financiranjem nevladnih organizacij spodkopava prizadevanja Orbanove vlade pri zapiranju vrat migrantom. Tudi Orban je ta zakonski paket poimenoval Stop Soros. Zakonodajo že preučuje Evropska komisija, ker naj bi bila v nasprotju s temeljnimi načeli evropskega prava.

Medtem je luksemburški zunanji minister Jean Asselborn danes označil Orbana zaradi njegovih nedeljskih izjav za »diktatorja«. V pogovoru za berlinski časnik Tagesspiegel je dejal, da bi takšno razmišljanje prisodil diktatorju, »ki mu je pomembneje obdržati moč, kot pa kakršenkoli politično moralni nazor«. Ob tem je pozval EU, naj Madžarski odvzame glasovalno pravico.