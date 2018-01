Plenković: Najmanjši problem je pa izrekati kazni

Tudi Hrvaška lahko kaznuje slovenska plovila, pravi hrvaški premier in dodaja, da se njihovo stališče »ne spreminja niti za milimeter«.

Ma. F., STA

Zagreb − Hrvaški premier Andrej Plenković je na začetku današnje redne seje hrvaške vlade dejal, da je »najmanjši problem« izrekati kazni, kot to napoveduje slovenska stran za hrvaške ribiče v Piranskem zalivu. Povedal je, da bo Hrvaška lahko odgovorila z istim ukrepom, ker hrvaški policisti snemajo vsa slovenska plovila v hrvaškem morju.

Plenković je znova pozval Slovenijo, naj se izogiba enostranskim potezam in incidentom, ter poudaril, da je Hrvaška »zelo zadržana in korektna« ter se izogiba enostranskim potezam in incidentom.

»Najmanjši problem je izrekati kazni, če pogledamo, kaj govori slovenska stran. To zmore tudi hrvaška stran, ki ima vse podatke. Če se bo to uresničilo, bomo seveda tudi mi sprožili takšne korake,« je dejal Plenković na današnji vladni seji.

Pozval je Slovenijo k nadaljevanju dialoga na podlagi hrvaškega pravnega protokola za reševanje spora o meji, ki je bil predstavljen med obiskom slovenskega premiera Mira Cerarja v Zagrebu sredi decembra lani.

Ponovil je, da si Hrvaška želi urediti spor s Slovenijo v skladu z mednarodnim pravom ter da sta državi bliže končni rešitvi, kot se zdi. Napovedal je, da se bo Hrvaška obnašala odgovorno in si bo prizadevala, da spor o meji ne zaplete odnosov med državama.

Plenković je poudaril, da bodo prav tako upoštevali hrvaške interese ter interese hrvaških ribičev, ki imajo »polno pravico loviti ribe na območjih, na katerih so to tradicionalno počeli vsa leta«.

»Naše stališče se ne spreminja niti za milimeter,« je izjavil. Zagreb vztraja pri sredinski mejni črti v Piranskem zalivu, medtem ko je Ljubljana začela implementacijo arbitražne sodbe, ki je Sloveniji določila približno tri četrtine Piranskega zaliva.