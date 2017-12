Hrvaška z noto pozvala Slovenijo, naj se vzdrži enostranskih potez

Hrvaško zunanje ministrstvo je danes v luči slovenske napovedi implementacije arbitražne sodbe pozvalo slovenske državne organe, naj se izogibajo incidentom in enostranskim ukrepom, ki bi bili namenjeni poskusom spremembe stanja na terenu v škodo Hrvaške.



V diplomatski noti, ki so jo danes poslali slovenskemu veleposlaništvu v Zagrebu, so pozvali Slovenijo, naj ostane zavezana mirnemu reševanju odprtih vprašanj, kot se spodobi za dve sosednji državi članici EU in zveze Nato. Obenem so opozorili, da bi bile enostranske poteze, s katerimi bi poskusili spremeniti stanje na terenu v škodo Hrvaške, nesprejemljive.

»Ukrepi, ki bi vključevali tudi grožnje s silo ali izvajanje sile bodo v skladu z listino Združenih narodov huda kršitev mednarodnega prava,« so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, ki je objavljeno na spletni strani hrvaškega zunanjega ministrstva.

Ministrstvo je v sporočilu še zapisalo, da je izvajanje arbitražnih odločitev »popolnoma prepuščeno prostovoljnemu izvajanju in dogovoru med strankama v sporu«. Dodali so, da je bila Hrvaška popolnoma jasna v svojih sporočilih, da ne more sprejeti arbitražne odločbe in je ne bo izvajala, so pa pripravljeni v neposrednem dialogu s Slovenijo urediti »še vedno odprto vprašanje meje«. Zapisali so še, da je Hrvaška za to predlagala ustrezen pravni okvir in se je pripravljena pogajati o končni mejni črti, ki bo v interesu obeh držav in njunih prebivalcev.



Plenković ne pričakuje enostranskih potez

Tudi hrvaški premier Andrej Plenković je na začetku današnje redne seje hrvaške vlade ponovil, da se junijska arbitražna razsodba o meji med Hrvaško in Slovenijo ne more uresničevati brez soglasja obeh držav. Pričakuje, da Slovenija ne bo izvajala enostranskih potez ter da se bosta državi izognili morebitnim incidentom. Znova je izrazil tudi pripravljenost Hrvaške na »konstruktiven dialog glede reševanja vprašanja meje«.

»V skladu z mednarodnim pravom arbitražne razsodbe, ki se ji Slovenija čuti zavezano, ni mogoče izvajati brez soglasja obeh strani. Zato pričakujem, da se bo Slovenija vzdržala od enostranskih potez, da bi se na ta način izognili kakršnimkoli morebitnim incidentom,« je dejal Plenković.

Potem ko prejšnji teden na srečanju Plenkovića in slovenskega premiera Mira Cerarja v Zagrebu ni prišlo do dogovora o implementaciji arbitražne sodbe, je Slovenija napovedala, da bo 30. decembra začela z aktivnostmi za njeno izvajanje. Rok za pripravo implementacije namreč poteče jutri, 29. decembra.

29. december bo povsem navaden dan?

Premier Cerar je včeraj dobil podporo predsednikov države, DZ in DS, Boruta Pahorja, Milana Brgleza in Alojza Kovšca za implementacijo arbitražne sodbe. Ponovil je stališče, da je njena implementacija mednarodna obveznost Slovenije in Hrvaške in da »ni nekaj, o čemer bi se lahko odločali, ali bomo ali ne bomo, ampak to moramo udejanjiti«.

Premiera Cerar in Plenković sta minuli torek o vprašanju meje razpravljala v Zagrebu. Foto: Boris Kovačev/Cropix

Hrvaški mediji te dni predvajajo Plenkovićevo izjavo, da bo 29. december za Hrvaško povsem navaden dan v mednarodnopravnem smislu. Enako je dejal tudi za 29. junij, ko je bila objavljena arbitražna sodba.

»Hrvaška se obnaša kot noj, ki tišči glavo v pesek. Ne glede na to, kaj mislimo, je odločitev sprejeta in obstaja. Ne razumem, zakaj Hrvaška ne sprejme arbitražne sodbe, s katero je zelo zadovoljna in je tudi Plenković povedal, da je v 90 odstotkih sprejemljiva,« je dejal nekdanji hrvaški veleposlanik v Sloveniji Ivica Maštruko v pogovoru za hrvaško uredništvo regionalne televizije N1.